Por qué dicen que las luces led del computador gastan mucha energía

Cuánta energía consumen las luces LED de los computadores

Gracias a la estética de los gamers y todo lo que tenga que ver con sus comunidades, las luces led en los accesorios de los computadores, especialmente los de escritorio, se han vuelto una moda tecnológica a la que muchos han sucumbido. Incluso, ya no solamente se pueden ver estas decoraciones en los teclados, mouse y otro tipo de periféricos, sino también en las pantallas y los All in one para gaming.

Ante esta tendencia, una búsqueda muy frecuente en Google es si estas luces led para el computador gastan demasiada energía.

Con lo anterior, Infobae se ha puesto en la tarea de investigar en internet datos que detallen de una manera aproximada el consumo real de estos dispositivos RGB, cabe aclarar que no todos estos elementos gastan la misma cantidad de energía, pues puede variar debido a las especificaciones técnicas de los diferentes teclados, mouse y demás elementos de este tipo que se ofertan en el mercado.

Aunque lo que se pretende mostrar es solo un aproximado de la cantidad de energía que consumen estos dispositivos, su margen de error no va a ser tan amplio debido a que los diodos RGB en realidad necesitan muy poca corriente o energía para funcionar.

El primer dato que se ha podido encontrar en la web atiende a una comparación entre un teclado de computador con luces RGB y uno convencional, arrojando que la diferencia entre ambos es de 1,07 vatios, a esto se añade que el número de diodos LED que suele tener un computador asciende a más de 100, implicando que el gasto por cada uno de ellos sea de 0,01 vatios.

En este punto se hace pertinente explicar que un diodo led es el “bombillo” que emite la luz, sin embargo se trata de una técnica de electroluminiscencia, por lo que el pequeño elemento en cuestión además de proyectar luz también actúa como un transmisor de energía en una sola dirección, provocando así el funcionamiento de todo el dispositivo que incorpore este tipo de accesorios, bien sea un teclado, ratón u otro tipo de periférico para ordenador.

Volviendo al cálculo de consumo de este tipo de aditamentos para los computadores, vale la pena hacer una cuenta del gasto general de un ordenador de gaming convencional. para lo cual esto sería lo que consumen cada una de sus partes.

- Teclado: 1, 07 vatios.

- Mouse: 0,3 vatios.

- Ventiladores: Considerando que el computador cuente con un total de 5 dispositivos de este tipo y cada uno de ellos incorpora 11 diodos o bombillas LED, su gasto corresponderá a 0,55 vatios.

- Stick de memoria RAM: Este es un tipo de memoria extraíble para computadores y en este caso se supondrá que se tienen dos insertadas, cada una con 10 diodos, para un total de 0,2 vatios.

- Dos tiras de luces led para decoración externa del computador: 0,6 diodos.

Con los datos anteriores se calcula que la diferencia de consumo entre un ordenador estándar o sin luces y otro de gaming con este tipo de decoraciones LED, es de 2,72 vatios, y si se consideran algunos accesorios adicionales puede llegar a los 2,75 vatios de gasto de energía adicional.

Entonces, cuánto dinero de más hay que pagar en el recibo de la luz para usar luces led en el computador.

En realidad no es mucho el consumo extra que implican este tipo de dispositivos, pues si se considera que el computador gamer se mantendrá encendido y en uso durante 8 horas al día, el gastó diario será de 0,022 kWh, traducido en solo unos pocos centimos de dólar o euro al mes por dejarlo en un moneda internacional y que todos entiendan. para ser claros el gasto adicional sería de 600 pesos en Colombia, 17 pesos argentinos o 3 pesos en México.

