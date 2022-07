Meta sube el precio de sus gafas de realidad virtual Quest 2

Meta Quest 2. (foto: Alejandro VR)

Ayer parece que fue el día de subida de precios, y si se amaneció con el aumento en el costo de la suscripción a Amazon Prime, el Meta Quest 2 está a punto de ser USD$100 más caros, con lo que el precio del modelo de 128 GB asciende a USD$ 399,99 y el modelo de 256 GB a USD$ 499,99.

Según una publicación de Meta, el cambio de precio de los auriculares de casi dos años entrará en vigor “a partir de agosto”. Por lo tanto y bajo esta noticia, probablemente los usuarios deberían actuar rápido si esperan tener uno de estos dispositivos antes de que el precio cambie.

Parece probable que los revendedores y sus ejércitos de bots estén a punto de tener un apogeo con los modelos que actualmente están a la venta al precio anterior. Los clientes pueden recogerlos en lugares como la tienda oficial de Meta, Best Buy, Amazon, GameStop, Target o Walmart.

Este es un gran aumento de precio para lo que fue una de las mejores ofertas en juegos durante años, y llega en un momento en que Meta en su conjunto busca comenzar a ganar más dinero, al mismo tiempo que intenta construir un negocio centrado en alrededor de personas que tienen acceso a hardware de realidad virtual.

Cliente probando un Meta Quest 2 en la tienda física de Meta. (foto: REUTERS/Nathan Frandino)

Meta piensa cómo hacer felices a sus clientes

Sin embargo, la compañía está ofreciendo algo a los compradores para ayudar a que el nuevo precio sea un poco más fácil de digerir: a partir del 1 de agosto y durante el resto del año, el Quest 2 vendrá con una copia gratuita de Beat Saber, un producto sumamente popular. Un juego de ritmo VR que normalmente cuesta USD$ 29,99.

Según UploadVR, aquellos que buscan ahorrar dinero yendo con modelos renovados también tendrán que poner USD$ 100 adicionales para la versión base y USD$ 80 para la que tiene almacenamiento mejorado, pagando USD$ 349 y USD$ 429 , respectivamente.

Beat Saber. (foto: Meta)

En su publicación del martes, Meta dice que “los costes de fabricar y enviar nuestros productos han ido en aumento”. Según fuentes que hablan con Alex Heath, trabajador en el medio The Verge, la empresa no gana dinero con las ventas de auriculares Quest.

Sin embargo, es posible que los reguladores antimonopolio puedan acusar a Meta de subvencionar deliberadamente sus auriculares el tiempo suficiente para expulsar a los competidores que simplemente no podían permitirse igualar su precio y luego subir el precio una vez que se hubiera convertido en dominante en el mercado.

Como ejemplo de lo popular que es Quest 2 entre los jugadores, solo hay que mirar la encuesta de hardware de Steam del mes pasado: el 49,02 por ciento de las personas que usaban la realidad virtual con Steam estaban jugando en un Quest 2.

Dispositivo Oculus Quest 2. (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OCULUS)

Este es, por cierto, un auricular que no requiere un ordenador para funcionar, por lo que es probable que ese número no tenga en cuenta a todas las personas que usan los auriculares. La empresa de investigación de mercado IDC estima que el Quest 2 representó el 78% del mercado de realidad virtual/aumentada en 2021, según The Hindu.

Informes recientes han indicado que Meta está trabajando en una nueva lista de auriculares de realidad virtual y realidad aumentada, y algunos serán significativamente más caros que el cultivo actual (incluso con el aumento de los precios).

La empresa no ha sido tímida sobre el hecho de que está trabajando en nuevo hardware, pero con la medida presentada el día de ayer dar a los usuarios una pausa para comprar en su ecosistema. Eso no sería bueno para Meta, que ha dicho que va “a todo o nada” en los mundos virtuales.

SEGUIR LEYENDO