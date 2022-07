Estas son las ventajas de los próximos iPhone 14 y sus 6 GB de RAM

Los antecesores a los iPhone 14 son los iPhone 13. REUTERS/Edgar Su/File Photo

Los iPhone 14 y 14 Pro aún no llegan al mercado y ya se rumoran varias de sus características en internet, pues el portal de tecnología DigiTimes informa que estos nuevos modelos de la marca de la manzana podrían traer 6 GB de RAM, es decir, la memoria más grande en estos dispositivos hasta al momento.

Y aunque por ahora hay que esperar hasta septiembre de este año para el lanzamiento oficial, estas son las ventajas de la RAM que podría ser la novedad de la familia iPhone.

Sin duda alguna, la ventaja más notoria de los que serían los nuevos teléfonos de Apple frente a sus antecesores como por ejemplo, el iPhone13, es que incrementaría la RAM en 2 Gb y además en cuanto al modelo 14 Pro la memoria contaría con arquitectura LPDDR5 y el iPhone 14, LPDDR4X.

Estas especificaciones en su memoria interna implica que los nuevos celulares tendrían un mejor desempeño en la batería y mayor velocidad si se compara con los modelos inmediatamente anteriores que son los iPhone13, que aunque tendrán la misma capacidad de almacenamiento interno, estos próximos presentarían mejor rendimiento debido a las 2 GB de RAM adicionales.

En cuanto a los procesadores, los nuevos móviles contarían con un chip A16 Bionic del que aún no se conoce mucho pero si se espera que permita mayor eficiencia y rendimiento de los sistemas, pues por ejemplo, los iPhone13 cuentan con la versión anterior del chip, un A15 Bionic. Sin embargo, según el analista de tecnología, Ming-Chi Kuo, los fabricantes continuarán usando el actual SoC o tipo de procesador a pesar de cambiar los chips, ya que si no, los precios de los nuevos dispositivos podrían ser bastante elevados.

Así pues, estas nuevas características técnicas de los próximos iPhone son solo un reflejo de la dura competencia que existe entre las grandes compañías tecnológicas del mercado, ya que el chip A15 Bionic, es actualmente uno de los mejores procesadores para celulares y aún así, Apple decidió crear el A16 Bionic y sumarle 2 GB de RAM a sus próximos teléfonos dejando “la vara bastante alta” en rendimiento.

En cuanto al diseño, los iPhone 14 Pro y Pro Max ofrecerían sus pantallas en tamaños de 6,1 y 6,7 pulgadas y sus dimensiones serían iguales. Finalmente, los fans de Apple esperan también como es costumbre, mejoras en sus cámaras y calidad fotográfica, estructura, y almacenamiento con un límite de 2TB.

En todo caso, los productos de Apple se han convertido en los favoritos de los amantes de la tecnología e incluso, la marca ha llegado a ser un referente de la cultura de las generaciones actuales, por ejemplo, hace unos días muchos internautas se estuvieron preguntando si acaso Will de Stranger Things usó un Apple Watch durante la última temporada de la serie, pero no se trató de un error de la producción, sino de un elemento tecnológico muy popular en los años 80.

El smartwatch de Will en Stranger Things 4

Como ya había ocurrido en otras temporadas, la cuarta entrega de la serie ha sido un trending topic en internet. Los usuarios no han dejado de hablar de la serie, sus personajes y actores en Instagram, TikTok y diferentes foros en la web.

En esta ocasión el turno fue para Will, pues a sus fans les resultó llamativa “esa clase de reloj” que lleva puesto en la muñeca en uno de los capítulos, ya que no logran descifrar si se trata de un Apple Watch o es otro elemento, pero una certeza es que el hermanastro de Eleven no es un viajero del tiempo.

Se trata del “QBert Nelsonic Game Watch” de la marca QBert, una consola de videojuegos bastante pequeña y portátil que fue lanzada por esos años, es decir, hace casi cuatro décadas. Solo que a pesar de su antigüedad, muchos internautas, tal vez los más jóvenes, confundieron con un smartwatch actual, de los que monitorean el ritmo cardiaco y permiten contestar llamadas.

