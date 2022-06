Netflix tiene nueva suscripción: más económica y con anuncios

Netflix. (foto: Unsplash)

Después de meses de especulaciones, y con la propia compañía insinuando que el movimiento era inminente, Netflix ha confirmado que tendrá una suscripción de anuncios más barata.

El anuncio provino de Ted Sarandos, co-CEO de Netflix. Según el directivo, esta propuesta estará dirigida a todos aquellos que consideren elevado el precio actual de la plataforma. Además, que tampoco tendrán problemas para ver anuncios mientras ven contenido.

Por otro lado, Sarandos señala que durante años se olvidó de atender las inquietudes de este segmento de clientes, pero eso está por cambiar. Si bien no lo menciona, está claro que esta estrategia tiene algo que ver con la caída de suscriptores (200.000) que sufrió la plataforma en el último trimestre. Más preocupante, predicen que en el período actual habrá una pérdida de alrededor de 2 millones.

Cómo funcionarán las nuevas suscripciones de Netflix

Un punto importante que Netflix quiere dejar en claro es que los planes actuales no se verán afectados por la introducción de anuncios. La idea de este servicio es introducir un conjunto de suscripción completamente nuevo como opción de entrada.

“Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son las personas que dicen: ‘Oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad. Estamos agregando un nuevo nivel con anuncios; no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conoces hoy. Estamos agregando un nivel con anuncios para las personas que dicen: ‘Oye, quiero un precio más bajo y miraré los anuncios’”, mencionó Ted Sarandos.

Por ahora eso sí, aún no han compartido más detalles al respecto. Tomará algunos meses saber cómo configurarán los anuncios y, por supuesto, el precio que pretenden establecer. Este último será el punto clave.

Según información del Wall Street Journal, el sistema de publicidad de Netflix puede contar con la participación de tres socios: Roku, NBCUniversal y el gigante de la publicidad en Internet: Google. “Todavía estamos en las primeras etapas para decidir implementar una opción basada en anuncios de menor costo, por lo que aún no se ha tomado una decisión”, dijo un representante de la plataforma antes de que se anunciaran nuevos registros.

Netflix. (foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix quiere recuperar usuarios mejorando la calidad de sus producciones

Ante el complejo panorama que vive actualmente Netflix, en el que trimestres consecutivos no han dado señales de crecimiento tras el estallido de la pandemia, Sarandos se da cuenta de que la aceptación de compras no está de más. Sin embargo, también dijo que tienen suficientes recursos para defenderse. “Tenemos mucha escala, rentabilidad y flujo de efectivo libre para continuar haciendo crecer este negocio”.

En Netflix, ven la caída en el valor de sus acciones como resultado del temor que tiene el mercado cuando una industria relativamente joven, el streaming, se mete en problemas.

“Hemos pasado por experiencias en las que el mercado se desconecta de nuestro negocio principal y tienes que demostrar que aún funciona y que seguirá funcionando a largo plazo. Hay mucha incertidumbre en el mundo de hoy, y si surge algo que sacude los cimientos de la narrativa, se ponen nerviosos”, añadió.

Si una suscripción barata con anuncios se convertirá en el salvavidas de Netflix, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí se sabe es que millones de suscriptores no solo están insatisfechos con los precios actuales sino también con la mala calidad del servicio en la mayoría de sus productos originales. En este sentido, la compañía se ha comprometido a orientar su estrategia hacia la calidad frente a la cantidad.

