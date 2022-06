Cómo cuidar la batería del computador portátil

Consejos para cuidar la batería de la laptop (Getty)

La principal característica de los computadores portátiles desde el comienzo de su fabricación en 1978, ha sido el que se puedan utilizar sin necesidad de mantenerlos enchufados a la corriente, lo que ha hecho que en las últimas décadas sean muy apetecidos en el mercado por sus ventajas de transportación y para espacios de trabajo y estudios.

Por lo anterior, se podría decir que el elemento más importante de una laptop frente a un ordenador de escritorio es su batería, ya que esta es la que le proporciona su portabilidad y practicidad, pero así mismo, es la pieza que más sufre y se degrada en este tipo de equipos.

No es nada raro escuchar que un conocido o familiar haya tenido que llevar su portátil a un técnico por fallas con la carga, o que directamente hubiera tenido que cambiarle la batería al poco tiempo de haber adquirido el ordenador.

Es por esto que Infobae ha recopilado algunos consejos para alargar la vida útil de la batería de los notebooks:

1. Evitar que el computador se descargue completamente

Resulta que al igual que las baterías de los celulares, dejar que el equipo se apague debido a que se ha agotado completamente la energía, como también cargarlo al 100 %, reduce rápidamente la vida útil de su pila, llegando a comprometer otras partes del portatil cuando esta se encuentra integrada y no se puede extraer.

Lo recomendable es poner a cargar el computador portátil en un 20 % y desenchufarlo en un 80 %. Dejar que el nivel de carga llegue al 0 % podría producir un estado de descarga absoluta haciendo que el dispositivo no se vuelva a prender.

2. No extraer la batería para nunca usarla

Algunas personas le retiran la batería a su computadora pensando que de esta manera le alargarán la vida útil al no usarla si no es necesario, sin embargo, esto puede afectar no solo las piezas del equipo relacionadas con la energía sino otros elementos del hardware.

En este punto, el consejo es utilizar el computador como si de un celular se tratara, desenchufándolo si ya alcanzó un 80 % de carga y volviendolo a conectar cuando esta haya bajado a un mínimo de 20 %.

3. Utilizar bases de refrigeración

Es bien sabido que las baterías y el calor no son muy compatibles, los computadores portátiles debido a su tamaño y que son compactos, no suelen contar con sistemas de refrigeración, lo que hace que después de un uso intensivo como jugar o teletrabajar por largas horas, el equipo se sobrecaliente poniendo en riesgo los sistemas de carga y otras piezas como sus procesadores.

Por lo anterior, resulta muy útil usar bases de refrigeración que son esos aparatos que incorporan ventiladores para refrescar la parte inferior del computador, además algunos cuentan con otras funcionalidades como mejorar la postura de las manos del usuario.

4. No desconectar el computador cada cierto tiempo mientras se carga

Anteriormente se mencionó que los portátiles modernos poseen sistemas de carga y batería muy similares a los smartphones, por lo que muchos de los cuidados para alargar la vida útil de la pila aplica para los dos dispositivos.

Desconectar los ordenadores cada cierto tiempo mientras están cargándose degrada su batería muy rápidamente, haciendo que se tenga que adquirir una nueva al cabo de unos meses de haber comprado el computador. Lo mejor es desenchufar la laptop una vez esta haya cargado hasta un 80 % en promedio.

5. Retirarle la batería si se va a jugar

Cuando se abren videojuegos en el computador, especialmente los que tienen imágenes hiperrealistas como “Fallout”, la cantidad de energía que se gastará será mayor de lo normal, debido al gran esfuerzo que hacen las tarjetas gráficas y los procesadores.

Por ende solo en estos casos, si es recomendable retirar la pila del computador para utilizar únicamente la energía eléctrica a través del cable.

