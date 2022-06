Elon Musk habló sobre el mayor competidor de Tesla, y no es otro fabricante de autos

Elon Musk en un Tesla. (foto: Autocosmos)

Se podría discutir durante semanas sobre la estética o la filosofía de diseño de Tesla, tanto por dentro como por fuera. Pero una cosa es absolutamente real. La compañía liderada por Elon Musk ha revolucionado a toda la industria automotriz y acelerado la adopción de la movilidad eléctrica.

Con el Tesla Model S, a principios de la década pasada, demostraron que era posible producir un vehículo de lujo capaz de competir con otras marcas, aunque fuera 100% eléctrico. Eso fue en 2012, cuando nadie imaginaba que esto se podía lograr.

Con el Tesla Model 3, demostró que se puede producir un vehículo eléctrico atractivo a gran escala, con una buena relación calidad-precio, con una amplia autonomía, buen espacio e interesante para diferentes regiones.

Es por eso que es común hacer comparaciones entre Tesla y otras empresas importantes en la industria automotriz. “Tesla contra Volkswagen”, “Tesla contra Ford”, “Tesla contra Mercedes” o “Tesla contra General Motors”. Si bien es correcto hacerlo, Elon Musk reveló que la batalla de la compañía es con un competidor mucho más grande y más duro.

Elon Musk en la presentación del Tesla Model 3. (foto: Business Insider)

Eso sí, a todo los lectores hay que recordarles lo siguiente: Tesla no es una empresa de automóviles. Es de hardware y software. No se limitan al campo de la producción de vehículos, y dedican una gran cantidad de recursos a otras áreas. Además, la misión de la compañía es acelerar la transición a las energías renovables. Este objetivo no se limita a la electrificación de la flota.

Por lo tanto, no sorprende que el principal competidor de Tesla para Elon Musk no sea otro fabricante de automóviles, sino la propia Aramco, una de las compañías petroleras más grandes del mundo que tiene su sede principal enArabia Saudita.

También es una de las empresas más grandes del mundo por capitalización de mercado. T ambién son propietarios de 69% de SABIC, uno de los principales fabricantes mundiales de productos químicos, fertilizantes, plásticos y metales.

Para Elon Musk, cuando Tesla supere a Aramco en valor de mercado, será el día en que “sabremos que el futuro será bueno para la Tierra”, comentó, como de costumbre, en Twitter, respondiendo a otro usuario.

Elon Musk sobre Tesla y su máximo rival. (foto: Twitter)

La industria petrolera, el gran rival de Tesla

El día que Tesla supere a Aramco y otras petroleras en términos de capitalización bursátil, se podrá entender que el mercado da más valor a la creación y uso de productos de energías renovables. Será consecuencia de un cambio filosófico general en el mundo.

Además, si se tiene en cuenta que una gran parte de la industria automotriz está acelerando sus esfuerzos para electrificar los automóviles, no es exactamente un rival de Tesla.

Esta es una posición que podría cambiar en el futuro, cuando todo el transporte sea eléctrico. Pero en este momento, todas las empresas están en el mismo viaje de transformación.

Elon Musk en un Tesla. (foto: Autopista)

Al momento de esta publicación, Aramco tiene una capitalización de mercado de USD$ 2.4 billones. Mientras que Tesla se sitúa en USD$ 786.000 millones, aunque ya ha llegado a los mil millones. Todavía hay un largo camino por recorrer.

Gran parte de la industria automotriz y la industria de generación de energía está haciendo la transición a la energía renovable. Ampliamente presionado por los reguladores, que tuvieron que imponer un plazo para su transformación.

Entonces, un futuro en el que Tesla tenga una capitalización de mercado mayor que Aramco podría no ser demasiado descabellado.

SEGUIR LEYENDO