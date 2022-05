El navegador DuckDuckGo no sería tan privado como se dice

Navegador web DuckDuckGo. (foto: GAMINGDEPUTY)

DuckDuckGo se ha convertido en la alternativa preferida para aquellos que valoran la privacidad. Sin embargo, un descubrimiento reciente parece sugerir que el servicio nunca fue tan privado como se creía. Un nuevo “fallo” en los términos de la aplicación ha sido informado por un investigador de seguridad y podría tener graves consecuencias para los usuarios.

DuckDuckGo se comercializó a sí mismo y a su servicio de navegación como un servicio enfocado en brindar la mayor privacidad posible a las personas que lo usaban. Sin embargo, parece haber una empresa que hace una excepción: Microsoft.

Según Shivan Kaul Sahib, investigador de seguridad, en su cuenta de Twitter, DuckDuckGo revela las direcciones IP de los usuarios para los servicios los de Redmond.

El CEO de DuckDuckGo responde ante el tweet de Shivan Kaul Sahib. (foto: Twitter/Gabriel Weinberg)

“Esto es impactante. DuckDuckGo tiene un acuerdo de búsqueda con Microsoft que les impide bloquear los rastreadores de MS. Y no pueden hablar de ello. Esta es la razón por la que los productos de privacidad que están en deuda con las corporaciones gigantes nunca pueden ofrecer una verdadera privacidad; el modelo de negocio simplemente no funciona”, en la traducción al español que se puede leer de Shivan Kaul Sahib, investigador de seguridad.

Como bien es sabido, Bing es uno de los principales motores de búsqueda que DuckDuckGo extrae resultados para mostrar. Entonces, cada vez que un usuario hace clic en un anuncio de los de Redmond, el servicio revela su dirección IP a los servidores de Microsoft Advertising. Sin embargo, esto es algo con lo que muchos usuarios están familiarizados y se describe claramente en el sitio web del servicio.

No obstante, hay un cambio aún más dramático. Como detalló Shivan Kaul Sahib, el navegador móvil de DuckDuckGo no permite el bloqueo de rastreadores de Microsoft en sitios web de terceros. Entre ellas se tienen páginas de alto nivel como Facebook o Workplace.

Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo, da la cara

Por supuesto que la empresa decidió aclarar el tema. Como explica Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo, a través de publicaciones de Twitter, Microsoft no puede acceder a sus búsquedas en el navegador.

Además, comentó que todas las cookies de la empresa también son bloqueadas por sus servicios. Sin embargo, al visitar un sitio web que contiene rastreadores de Microsoft, su información se mostrará en otras plataformas como Bing y LinkedIn.

Lo que no han terminado de explicar, por supuesto, es cómo accede Microsoft a los datos de rastreadores de terceros. Esto, por supuesto, ha activado las alarmas para la comunidad de fanáticos detrás del servicio. Desafortunadamente, tampoco parece que se pueda averiguar demasiado, ya que DuckDuckGo firmó un acuerdo de confidencialidad con la gente de Redmond en su momento.

Investigador explica que DuckDuckGo no es tan privado. (foto: Twitter/Shivan Kaul Sahib)

“Sí. Aunque nuestro acuerdo de sindicación de búsquedas nos permite bloquear las cookies de terceros de MSFT (por ejemplo, de LI) en los dominios que no son propiedad de MSFT (por ejemplo, en Workplace), actualmente no nos permite hacer más que eso, lo que hemos estado trabajando activamente para cambiar.Esta es la razón por la que los productos de privacidad que están en deuda con las corporaciones gigantes nunca pueden ofrecer una verdadera privacidad; el modelo de negocio simplemente no funciona”, explica Gabriel Weinberg, CEO de DuckDuckGo en su cuenta de Twitter.

Aunque DuckDuckGo ha anunciado que está trabajando para mejorar los acuerdos que tiene con Microsoft, algunas cosas se destacan en su historia. Por ejemplo, uno no puede dejar de preguntarse por qué un servicio que vende privacidad como un estándar nunca le dice a sus usuarios sobre esto. Por supuesto, se sabe de la existencia de este acuerdo de confidencialidad, pero podrían haberse sacado del apuro mencionando el resto de la información en su sitio web.

La verdad es que DuckDuckGo no brinda el nivel de privacidad que intenta vender a los usuarios. Esta siempre es una buena alternativa si se quiere proteger la información en Internet; pero por ahora hay que recordar, al menos por ahora, que Microsoft si sabe de los datos de uno.

SEGUIR LEYENDO