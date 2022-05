Snapchat: cómo supervisar lo que hacen los hijos en la red social

Snapchat tendrá su propio control parental, aunque no hay fecha de lanzamiento aún (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La popular aplicación Snapchat es usada para mensajear y enviar fotografías temporales, la edad mínima para usarla es de 13 años, dado que muchos usuarios aún no cumplen la mayoría legal en sus países, la compañía ya trabaja en su propio control parental.

La nueva función aún está en desarrollo y se llamará Family Centre, es decir, Centro Familiar, tendrá como objetivo que las familias puedan revisar las amistades de sus hijos dentro de la aplicación así como las personas con quienes han intercambiado mensajes.

La herramienta fue anunciada por primera vez en octubre de 2021 durante la conferencia de WSJ Tech Live por Evan Spiegel, consejero delegado de Snapchat.

La aplicación ofrece mayor privacidad respecto a otras, pues su lista de amigos no es pública (Foto: EFE/Carlos Durán)

Cabe señalar que en Snapchat las listas de amistades no son públicas como ocurre con otras redes sociales y se trata de una plataforma con mayor privacidad de contenido, por lo que esta herramienta permitirá procurar la seguridad de menores de edad en internet.

Los detalles de esta herramienta se dieron a conocer a través del portal especializado TechCrunch, se trata de adelantos que llegaron a través de la firma de inteligencia Watchful.

De esta forma, se sabe que la herramienta Centro Familiar funcionará con el previo consentimiento del o la menor en cuestión, pues la idea es que haya una conversación previa al uso de la misma y no sea una vigilancia intromisiva.

Una vez que el hijo o la hija adolescente acepte la solicitud de la nueva herramienta desde la cuenta de su familiar, los padres podrán ver con quién se han mensajeado en los últimos siete días, pero el contenido de las conversaciones permanecerá privado.

La nueva herramienta permitirá proteger de mejor manera a usuarios menores de edad

Por otra parte, el usuario menor de edad podrá reportar de manera más sencilla cualquier incidente relacionado a acoso o abuso en su contra. Hasta el momento no hay una fecha fija de lanzamiento del Centro Familiar, pero se estima que sea en los próximos meses de 2022.

Recientemente se dio a conocer un caso en que una adolescente de 12 años que fue víctima de explotación, ella creía, porque se habían conectado en Snapchat, que sus fotos y videos desaparecerían.

“No hay un niño en el mundo que no tenga esta aplicación”, dijo la madre de la niña a The Washington Post, “y sin embargo, un adulto puede mantener correspondencia con ellos, manipularlos, en el transcurso de muchos años, y la empresa no hace nada. ¿Cómo sucede eso?”

La nueva herramienta tendría como objetivo proteger a los adolescentes de este tipo de abusos en redes sociales. Esta no es la única innovación de Snapchat, pues recientemente se anunció que la aplicación dejará compartir videos de YouTube como pegatinas o stickers.

Para la aplicación, ya no se tendrá que tomar un tiempo copiar y pegar la url del video, porque esta función ya está disponible para los sistemas Android e iOS.

Compartir videos de YouTube en Snapchat. (foto: Downloadsource.com)

El video que comparta se agregará como un elemento adicional en la historia que desee cargar o Snap, y cuando algunos de los contactos y amigos en Snapchat presionen el botón debajo del video que dice “YouTube”, se abrirá una pestaña que los llevará directamente al video, sea en la aplicación o en el sitio web.

Por otra parte, el pasado 12 de mayo los creadores de la aplicación fotográfica Snapchat ampliaron su gama de dispositivos y lanzaron una minicámara voladora. De acuerdo con Evan Spiegel, el dispositivo compacto, llamado Pixy, funciona con varios programas de vuelo preestablecidos y ayudará a tomar selfies.

