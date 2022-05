Se hizo viral en TikTok porque su ligue de Internet le dijo que tenía novio justo cuando estaba volando a verla

A quien no le han roto el corazón. En la modernidad las formas para terminar decepcionado del amor parecen haberse multiplicado, antes solo podía decepcionar a alguien en persona, por llamada y hasta por carta. Sin embargo, con el Internet las opciones han crecido tanto que cualquiera podría ser el joven de este TikTok.

Viajó de la Ciudad de México al estado de Sonora para conocer a su amada, la cual le rompió el corazón cuando momentos antes de que despegara el avión dijo que tenía novio. Su decepcionante historia conmovió tanto a los usuarios que en poco tiempo se hizo viral.

A través de la red social, Alvaro Torres (alvarotorres273) dijo que había conocido a una joven en Internet. Durante toda la pandemia conversaron y crearon un vínculo emocional, así que se le ocurrió sorprenderla yendo a conocerla en persona.

Como si se tratara de una película romántica en la que él deja todo por ella, sin importar la distancia, compró el boleto de un vuelo al estado norteño. Cuando estaba en el avión decidió decirle que estaba en camino a conocerla, sin embargo, recibió la peor respuesta.

Lo siento, tengo novio.

La joven confesó en ese momento que le había hablado durante toda la pandemia porque “estaba aburrida”. Ella no le dijo la verdad nunca, haciéndole creer que mantenían una relación emocional a distancia.

No obstante, justo cuando terminó de escuchar el mensaje de voz, el avión que había abordado acababa de despegar. Ya no había marcha atrás. Estaba a punto de ir a otro estado solo para ser plantado, nunca conocer a la joven y pasar el tiempo que tenía reservado para ella con el corazón roto.

Su triste historia rápidamente se hizo popular en TikTok y recibió miles de mensajes de apoyo en donde le decían que le iba a ir bien, que disfrutara de esas vacaciones, pero lo más importante, que no dejara de contar su historia e hiciera una parte dos.

“Pues váyase a pasear, a lo mejor encuentra algo mejor... no hay mal que por bien no venga..”, le dijo un usuario. Por otro lado una cibernauta le dijo triste: “Y una queriendo que le compren aunque sea un chicle :(”, señalando que él hizo un gran acto para estar con alguien mientras que hay otros hombres que no valoran y ni dan detalles pequeños.

Otros bromearon: “Grítale al chofer que bajan bro”, “Me urge que se haga viral y el novio vea este tiktok”. Tampoco faltaron los comentarios quejándose de la actitud que tuvo la jovencita, pues aunque fue a distancia, nunca fue clara y lo engañó por mucho tiempo: “Y jugar con los sentimientos de alguien le quito lo aburrida?”.

Tal y como le solicitaron los usuarios de TikTok, el joven desilusionado subió una parte dos en donde él mismo recomienda no “hacer este tipo de cosas por amor”. Además, dijo que sí aprovechó el tiempo para pasear, diciendo que tal vez ahora debería buscar el amor en su misma ciudad, no en otros estados o hasta otros países para evitar tragos amargos.

Gracias a que se viralizó su historia, varias usuarias, incluso de otros países como Colombia, Argentina Venezuela y Guatemala aprovecharon para llegar a él y comentar que les gustaría conocerlo.

