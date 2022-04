Se filtran imágenes del Pixel Watch de Google

Imagen de Pixel Watch (Foto: Archivo)

Una persona despistada sería la culpable de que se hayan filtrado las primeras imágenes del smartwatch (reloj inteligente) de Google, Pixel Watch. Supuestamente, el dueño del reloj dejó olvidado el aparato en un restaurante de Estados Unidos y no ha vuelto por él en varias semanas.

Una fuente anónima de Android Central envió las fotografías de lo que parece ser un Pixel Watch que Google no ha lanzado oficialmente.

En las imágenes se puede observar que se trata de una esfera circular (pantalla) sin biseles, bordes curvados y dos botones a los lados (uno con corona y pulsador), así como un pequeño orificio circular junto a otro rectangular que podría ser en donde se coloca la correa con presión.

Se presume que el orificio circular es el micrófono o sensor, aunque no se sabe para qué podrían servir los otros botones alrededor del reloj. Respecto a sus dimensiones, se dice que mide aproximadamente 0,5 pulgadas de grosor y 1,5 pulgadas de diámetro, es decir, un tamaño parecido al de un Galaxy Watch de 46 mm.

(Foto: Android Central)

El usuario tagtech 414 de Reddit, aseguró que él filtró a Android Central las imágenes del reloj inteligente, aunque no se puede saber si es verdad. Por otro lado, el usuario dijo que el dispositivo tiene una apariencia costosa.

Al no estar oficialmente lanzado por Google se desconoce el costo que tendrá, aún así, el filtrador aseguró que no parece barato, ya que sería similar al Apple Watch, incluyendo el tipo de correa. “Parece metálico, pero se siente como si estuviera cubierto de vidrio”.

Las imágenes enviadas por el usuario de Reddit, coinciden con los renders filtrados con anterioridad, lo que podría significar que este reloj es el producto final y que la compañía los está probando antes de fabricarlos masivamente y lanzarlos al mercado.

(Foto: Android Central)

Por otro lado, aún no se puede confirmar su software. Según reveló el filtrador, al encender el dispositivo no pudo pasar del ícono gris de Google, que según Android Central, eso podría significar que no tiene sistema operativo.

Como era de esperar, al ser un objeto supuestamente olvidado en un restaurante, no hay un cargador, aún así, el citado medio dijo que podría ser similar al de Apple Watch. Es probable que incluya medición de temperatura corporal, ritmo cardiaco y SpO2 (nivel de oxígeno).

Hasta el momento Google no ha dado ningún comunicado sobre el supuesto reloj abandonado. La historia del usuario de Reddit señala que su amigo, un cantinero, lo encontró en el sitio donde trabaja y que el dispositivo fue guardado por varias semanas en espera de que el dueño fuera por él.

(Foto: Android Central)

Desde hace varios años se han filtrado imágenes del Pixel Watch, y todo apunta a que este 2022 por fin verá la luz y será vendido en tiendas departamentales.

Hay quienes creen que esta filtración se trata de una estrategia de Google para llamar la atención de todos a su próximo reloj inteligente, el cual, se especula que tendrá 32 GB de capacidad y saldrá al mercado con Wear PS 3.1. También se estima que el Pixel Watch estará disponible en tres colores diferentes (gris, negro y dorado), y que se venderá en versiones WiFi y con conectividad móvil. Se presume que será presentado oficialmente el próximo 11 de mayo, durante la keynote del Google I/O.

