6 tips para que los creadores de contenido crezcan en redes sociales

Tips para creadores de contenido (Foto: Pixabay)

Ahora los emprendedores también son digitales, pues gracias a las plataformas que permiten monetizar, los artistas, comediantes y más tienen la oportunidad de crear contenido que les genere ganancias. Debido a que la competencia es amplia en Internet, a continuación hay seis tips para sobresalir.

Este 11 de abril fue el Día Mundial del Emprendedor. De acuerdo con Findstack, hay cerca de 582 millones de emprendedores en todo el mundo.

La tecnología ha dado la oportunidad a las personas de incursionar en nuevas opciones laborales como creadores contenidos, entre otros. Ya sean videos, podcast, o cualquier otra cosa, los emprendedores deben de tomar en cuenta seis factores esenciales para hacer crecer su proyecto. De acuerdo con Kwai, red social de videos cortos, los puntos a considerar son los siguientes:

Algunos creadores necesitan espacios dedicados a sus videos (Foto: Pixabay)

1.- No peder de vista al público

Si bien es importante que el creador realice contenidos de un tema que domine y le apasione, nunca debe de perder de vista a sus seguidores o potenciales visitantes.

Debe de analizar las características de sus clientes, para que así pueda construir un gran discurso y usar el lenguaje y tono adecuado.

2.- Tener un objetivo

No todo es diversión, así que los creadores deben tener un objetivo a la hora de comunicar. No se recomienda solo postear porque sí, ya que los seguidores podrían perder el interés; si lo siguen es probable que sea por el tema que maneja no para ver publicaciones aleatorias.

En ese sentido, debe haber un objetivo claro sobre qué se quiere comunicar, qué se quiere vender, qué beneficios hay, si se quieren mostrar resultados, entre otras cosas que le den sentido a la cuenta.

(Foto: Pixabay)

3.- Contenido de valor

Los dispositivos electrónicos dan a todas las personas la oportunidad de tomar fotos y videos, así que al seguir a alguien buscan que esa persona les aporte algo. No se debe de pasar por alto crear contenido que le provoque una sensación a las personas.

4.- Conectar con la audiencia

Otro punto importante es crear una conexión con los seguidores fuera del producto o servicio que se les ofrece. “Comparte tu filosofía de marca y promesa de valor en tus contenidos (desde el caption hasta el post como tal), de esta forma lograrás humanizar tu proyecto y demostrar qué es lo que te diferencia frente a tus competidores”, recomienda Kwai.

Creadores de contenido deben estar al pendiente de las métricas (Foto: EP)

5.- Agregar testimonios

Para crear un vínculo de confianza con los clientes, es necesario que el emprendedor incluya testimonios reales en su contenido. Este será un punto decisivo para que una nueva persona se anime a tomar una decisión de compra. La opinión de un tercero brindará confianza y tranquilidad sobre un producto o servicio.

6.- No olvidar la importancia de las métricas

Aunque pueda parecer aburrido, es importante que el creador esté al pendiente de las métricas para que pueda saber qué es lo que más le gusta a los seguidores, las mejores horas de publicación y las cosas a mejorar para las próximas creaciones.

Los consejos de Kwai son para todos los creadores, no importa qué temas aborden o dónde lo hagan, ya que el principal objetivo es que no olviden que para crecer necesitan de las personas y por ello debe trabajar en dar contenidos nuevos que sean de su agrado sin perder su esencia personal, la cual, podría ser el principal motivo que les haga volver, suscribirse o hacer donaciones.

