Las 6 películas y largometrajes que dieron un cambio total al cine usando tecnología

Las películas y la tecnología mantuvieron relaciones desde 1895, cuando los hermanos Lumière presentaban la primera película en formato de historia.

El cine y la tecnología han pasado diferentes etapas: silencio, sonido, color y súper productos. Todo es gracias al desarrollo de la tecnología y a la apertura de la sociedad a nuevas expresiones y creaciones. El cine siempre tendrá un lugar importante en la cultura, pues desde los albores de los tiempos la humanidad se ha fascinado por contar y escuchar historias.

Pero todo este ingenio sin la presencia de la tecnología sería como tirarse de un avión sin paracaídas, pues es el segundo gran propulsor del Séptimo Arte.. Por ello, Infobae trae 6 películas y largometrajes cuyos avances tecnológicos han cambiado por completo el séptimo arte.

Sallie Gardner at a Gallop (The Horse in Motion, 1879)