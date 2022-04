El teclado de Google sumó una varita mágica que convierte en emoji todo lo que se escribe

El candidato rechazó las declaraciones del ciudadano, quien aún no ha sido identificado, y pidió a sus seguidores trabajar en paz, seguir las normas y respetar la vida

Revocación de Mandato: ante críticas a Adán Augusto, AMLO reprobó que el INE sólo sancione a allegados de la 4T

El presidente calificó al órgano electoral de no actuar con imparcialidad debido, afirmó, a que no se pronuncia contra quienes llaman a no participar en la consulta