Cómo activar la cámara secreta de WhatsApp

WhatsApp cuenta con una opción que permite activar una “cámara secreta”. Se trata de una herramienta para crear una acceso directo a este servicio para hacer tomas y subirlas directamente a los estados o compartirlas en los chats. Cabe señalar que esta alternativa sólo está disponible para Android.

Cómo activar la cámara oculta

Existen dos opciones disponibles. Una de ellas requiere presionar sobre cualquier espacio libre de la pantalla de inicio durante unos segundos hasta que aparece el término Widgets en el margen inferior.

Al presionar en el fondo de pantalla de inicio aparecen los widgets

Se presiona allí y aparecer una listado de aplicaciones, entre ellas WhatsApp. Hay que ingresar allí y se verá el ícono de la cámara. Se debe elegir esta opción y así se habrá creado un acceso directo a esta herramienta.

Se añade la opción cámara como acceso directo

La otra alternativa consiste en mantener presionado el ícono de WhatsApp hasta que aparezca el término Widgets, y allí seleccionar la cámara para que lo ocurra lo ya mencionado.

¿Qué pasa si no se encuentra esta opción? Una probabilidad es que no se cuente con una versión actualizada de la app. Para acceder a la última edición de este servicio hay que ir hasta Google Play, buscar WhatsApp y presionar en el botón que dice “actualizar”. Si dicho botón no aparece, y solo se ve la opción “abrir”, entonces quiere decir que ya se encuentra instalada la última versión de la plataforma.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a fines de marzo

A finales de marzo los celulares con sistema operativo iOS 9 o versiones previas, Android 4.04 o anteriores, y las ediciones previas a KaiOS 2.4 ya no serán compatibles con WhatsApp. Esto se debe a una actualización del sistema que hace cada año el servicio de mensajería.

“Al igual que otras empresas de tecnología, cada año identificamos cuáles son los dispositivos y el software más desactualizados y los que tienen menor cantidad de usuarios para decidir qué dejamos de admitir. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp”, se explica en el blog oficial del servicio.

Los cambios siempre se comienzan a realizar en enero y concluyen a fines de marzo. ¿Cómo saber qué sistema operativo tiene el móvil? En el caso de iPhone, hay que ir hasta Configuración/General y luego presionar “Información”. Así se verá la versión de software que está instalada en el equipo.

En el caso de Android hay que ir hasta Ajustes o Configuración luego presionar donde dice “Acerca del teléfono” y optar por “información del software”. Esa es la ruta en términos generales aunque puede haber alguna variación según el modelo y marca de celular.

Por otra parte, WhatsApp notifica al usuario, con anterioridad, cuando su sistema operativo dejará de ser compatible y le recuerda, en diferentes instancias que debe actualizarlo.

Crear stickers únicos

WhatsApp ofrece desde hace poco tiempo, una nueva opción que permite crear stickers desde la plataforma, sin recurrir a servicios de terceros.

Esta herramienta está disponible en WhatsApp Web y WhatsApp Desktop para Windows. Una vez creado el sticker se puede guardar y también emplear en la versión móvil.

Luego de elegir la foto se desplegará un menú de herramientas para editarla

El primer paso es abrir WhatsApp web o bien la versión para Windows e ingresar a un chat. Luego se presiona el ícono del clip y a continuación se desplegará un menú donde hay que elegir lo que se desea enviar. Allí hay que optar por la opción que dice “Sticker”.

Al hacerlo se abrirá una ventana y habrá que elegir la foto que se quiere emplear para crear el gráfico desea. Puede ser cualquier tipo de contenido que se haya descargado al equipo o fotos propias.

Después de seleccionar la foto, se verá que en el margen superior aparecerán una serie de herramientas para crear el sticker: se puede dibujar, recortar, rotar o escribir en la imagen. También es posible sumarle el emojis. Es una interfaz muy sencilla y todo el proceso es muy intuitivo. Además tiene un botón para hacer y otro para deshacer cambios.

