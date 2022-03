Adiós spam de notificaciones: Android 13 pedirá permiso para mandarlas

Nuevas funciones para la versión preliminar de Android 13 han sido reveladas (Foto: EP)

La nueva versión preliminar de Android 13, disponible desde este jueves, incluye novedades que poco a poco permiten conocer mejor la siguiente versión del sistema de Google. Una nueva característica develada es que las aplicaciones tendrán que pedir permiso del usuario para mandar notificaciones.

Desde hace años iOS cuenta con una función similar la cual es de utilidad para los usuarios para asegurarse de que solo algunas aplicaciones mandarán notificaciones. Función muy práctica para evitar que la barra de inicio no se llene de notificaciones spam y “oculte” a las importantes.

“Las aplicaciones dirigidas a Android 13 ahora deberán solicitar el permiso de notificación del usuario antes de publicar notificaciones”, señala Dave Burke, vicepresidente de ingeniería para Android en el blog de Google.

El nuevo logo de Android 13 (Foto: Googleblog.com/dpa )

Es decir, el usuario deberá permitir que la app le envié notificaciones y para ello tendrá que pulsar ‘permitir’ en una ventana emergente, de igual modo a como se conceden permisos de acceso a elementos como la cámara o la ubicación.

Android 13 también habilitará la degradación de permisos de tiempo de ejecución concedidos a las aplicaciones con anterioridad y que ya no sean necesarios.

Otra característica de esta versión en el soporte integrado para Bluetooth LE (Low Energy) Audio y nuevo estándar MIDI 2.0 para transmitir bits más bajas con calidad más alta, resultando en un menos consumo de energía y mayor duración de la batería, mientras brinda una sensación más analógica por el MID 2.0 que agrega comunicación bidireccional.

Figura de Android en 3D (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Precisamente por estar ya disponible para los desarrolladores, las pruebas que estos realizan permiten conocer algunas novedades que directamente no se han anuncian en el blog de Android. Es el caso la barra de búsqueda del lanzador de aplicaciones (Launcher) de Pixel o de la función de portapeles, como señala el sitio 9to5Google.

El portapapeles tendrá un capa superpuesta similar a la que ya se muestra en los teléfonos Pixel cada vez que se realiza una captura de pantalla; la captura aparece en una miniatura en la esquina inferior, con opciones de editar, borrar o compartir.

La novedad supone que el texto que se copie en el portapeles también se mostrará en una miniatura en la misma esquina, y son opciones similares. Por su parte, la barra de búsqueda en el cajón de aplicaciones de Pixel se reubicará en la parte inferior.

Android 13 contará con muchas mejoras de seguridad (Foto: India Today)

Anteriormente se dijo que también ayudará a la búsqueda de un dispositivo cercano sin ubicación: hasta el presente, las aplicaciones que quieren conectarse por wifi a dispositivos cercanos siempre reciben los datos de localización del móvil o la tableta. Android 13 ofrece un nuevo permiso que permite a las aplicaciones buscar dispositivos en las proximidades y conectarse a ellos por wifi sin delatar la ubicación del usuario.

De acuerdo con The Verge la primera vista previa de Android 13 se lanzó en febrero y mostró una nueva opción de temas y un selector de fotos en todo el sistema. Y no recomienda que se instalen estas vistas previas todavía, dado que es probable que Android 13 no se lance públicamente hasta después de julio, porque quedan muchos errores por resolver.

Google espera lanzar versiones beta de Android 13 alrededor de abril, lo que podría ser un mejor momento para participar si se está interesado, y parece una apuesta segura, habrá algunas noticias importantes de Android 13 del programa Google I / O recién anunciado. En cualquier caso, no habrá que esperar tanto para probar las novedades de forma segura.

(Con información de EP)

