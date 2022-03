Inteligencia artificial muestra cómo serían en la vida real personajes animados como Peter Pan, Ariel y más

Peter Pan según Hidreley Diao

El artista brasileño, Hidreley Diao, sorprende en Instagram porque con la ayuda de un sistema basado en inteligencia artificial, comparte imágenes de cómo se verían diferentes personajes de ficción, históricos o de obras de arte si estuvieran vivos.

En los post es famosa la frase “What if ... was real?”, es decir, “¿Qué pasaría si ... fuera real?”

Bella de "La Bella y la Bestia"

De esta manera, invita a los lectores a jugar con su imaginación. Su primera creación llegó de la mano de la Estatua de la Libertad. Para “traer a la vida” a este monumento utilizó Photoshop y FaceApp, una popular aplicación que permite editar las fotografías en poco segundos para añadir efectos, ver cómo sería el rostro de una persona si tuviese más años, si fuese más joven y muchas otras cosas más.

“Lo primero que hay que hacer fue encontrar una imagen real similar. Como no la encontraba en ningún banco de imágenes, usé el rostro de mi novia para darle vida a la estatua”, dijo en diálogo con Newsweek.

Ariel, Hércules, Joe Gardner y Tiana según Hidreley Diao

El artista empleó la imagen de la estatua y la mezcló con la de su novia. Así obtuvo el resultado que se ve en sus publicaciones. “Lo que más tiempo lleva es encontrar una imagen que se asemeje al personaje histórico. Me paso horas en bancos de imágenes hasta conseguirlo. Siempre digo que encontrar la imagen perfecta para que sea la base del arte lleva mucho más tiempo que hacer el arte”, analizó.

La Estatua de la Libertad según Hidreley Diao

Esa obra fue el punto de partida para un trabajo que sigue sorprendiendo. Recientemente el artista humanizó a tres integrantes de la Familia Madrigal, protagonistas del film Encanto, de Walt Disney Pictures.

En su Instagram se puede disfrutar la personificación de personajes históricos como Alejandro Magno, Van Gogh y George Washington, entre muchas otras opciones.

Cómo animar y “darle vida” a fotos antiguas

El sitio Deep Nostalgia permite animar fotos antiguas en apenas segundos. Se trata de un servicio que ofrece la compañía de genealogía online MyHeritage. Para esto, la empresa obtuvo licencia para la tecnología de animación de fotos por parte de D-ID, una empresa especializada en la reconstrucción de video por medio de aprendizaje profundo.

El sitio incorporó esta tecnología para animar los rostros en fotografías y crear imágenes de video realistas y de alta calidad. La función Deep Nostalgia utiliza varios videos modelos preparados para este fin. Cada video modelo consiste en una secuencia fija de movimientos y gestos. El clip modelo guía los movimientos en la animación para que se pueda ver los rostros de antepasados girar la cabeza, parpadear y sonreír, tal como se explica en la página oficial.

Las fotos se reconstruyen para mejorar la calidad y luego se genera la animación

Esta herramienta es de acceso gratuito, basta con ingresar al sitio, crear una cuenta o perfil y subir la imagen que se desea animar. Para aplicar la animación se requiere que la foto esté en alta resolución. Como las imágenes antiguas suelen carecer de definición, el sistema lo que hace en primer lugar es reparar la imagen aumentando la resolución y enfocando las fotos. Una vez hecho esto se produce el video animado.

El sistema funciona tanto en imágenes en color como en blanco y negro y demora apenas entre 10 y 20 segundos en crear la animación. Las fotos animadas tiene un ícono de movimiento en el margen inferior izquierdo para diferenciarlo de la foto original.

