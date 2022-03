YouTube trae la transcripción de videos a los celulares Android

Foto de archivo ilustrativa del logo de YouTube Oct 21, 2015. REUTERS/Lucy Nicholson/

Una característica nueva y emocionante está llegando a la aplicación YouTube para Android. Una nueva función que permitirá a los usuarios ahorrar tiempo y evitará tener que usar la versión web de YouTube. Así que a las personas que utilicen YouTube habitualmente en su teléfono inteligente, definitivamente les interesará esta nueva dinámica. A continuación Infobae contará cuál es.

Como se mencionó en Android Police, YouTube para Android está comenzando a mostrar transcripción de videos. Sí, la misma función de transcripción que se ha implementado durante mucho tiempo en la versión web de YouTube.

Así que ya a partir de ahora, los usuarios ya no necesitan sentarse frente a su computadora si quiere seguir un video largo usando la transcripción o para encontrar un contenido específico. A partir de la nueva actualización, la aplicación de Android también permitirá habilitar la transcripción en videos.

Transcripción de video en YouTube. (foto: Android Police)

Esto permitirá desplazarse por todo el guión o seguir el texto mientras se reproduce el video. Para encontrar esta opción solo se necesita abrir la descripción y entre las opciones encontrará ‘Mostrar transcripción’.

Entonces esta es una nueva opción que se puede tener en cuenta a la hora de ver videos desde un teléfono móvil Android y puede llegar a ser realmente útil; por ejemplo, con videotutoriales, entrevistas, documentales, y más.

Un detalle a tener en cuenta es que esta nueva función de Android aún no está disponible para todos los usuarios y parece ser una actualización del lado del servidor.Así que si todavía esta opción en su cuenta de YouTube desde la app de Android no está disponible, no hay por qué preocuparse; puede que aparezca en los próximos días.

YouTube. (foto: Wallpaper Flare)

YouTube llega a la industria de los podcast y ofrece financiamiento a los creadores

Los podcast están de moda. Este es probablemente el tipo de contenido más consumido en las plataformas de transmisión junto con las series.

Si bien Apple Music y Spotify son los servicios más destacados en este mercado, en las últimas horas se ha anunciado la incorporación de otro competidor relacionado. YouTube, el popular sitio de videos propiedad de Google, ha revelado planes para ingresar al negocio de los podcasts, pero lo hará a su manera.

Según un artículo de Bloomberg, YouTube quiere atraer a los podcasters y redes de podcasts para que sean parte de su plataforma y así crear versiones en video de diferentes programas.

Elon Musk en el podcast "The Joe Rogan Experience". (foto: YouTube/The Joe Rogan Experience)

Para lograr esto, el sitio ofrece financiamiento de USD$ 50.000 para podcast individuales y de USD$ 200.000 a USD$ 300.000 para financiar redes de podcast.

Este anuncio es parte de la estrategia de YouTube para competir de forma directa con las plataformas anteriormente mencionadas, y darle importancia a los podcasts.

Cabe recordar que YouTube ya ha tomado decisiones que apuntan a esta dirección. Hace poco, la plataforma de Google ha dejado de cobrar a los usuarios canadienses por escuchar un programa en segundo plano, que solo está disponible para suscriptores Premium.

Otro aspecto relacionado es el creciente negocio de los podcasts. Según Chartable, solo en 2020 se crean dos nuevos podcasts cada minuto en todo el planeta, lo que equivale a unos 17 000 por semana.

