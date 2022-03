“Hoy estamos rompiendo paradigmas”: mujeres en la tecnología, un área aún dominada por hombres

Las mujeres en tecnología son una minoría (Foto: EFE/Nora Quintanilla)

“No existen las vocaciones por género. Está demostrado que las competencias no dependen de si se nace hombre o mujer”, dijo Ingrid Zúñiga, directora de comunicaciones y PR de Platzi, plataforma de educación online enfocada a tecnología, a Infobae en un especial de tecnología por el Día Internacional de la Mujer.

Históricamente la tecnología ha sido un espacio ocupado por hombres, ya que las mujeres fueron desplazadas a otros rubros. Sin embargo, como mencionó Zuñiga, “ese pensamiento fue impulsado por el androcentrismo que impuso una visión de los hombres cuando nos dijeron que los hombres eran mejores para las ciencias duras y las mujeres para los trabajos de cuidado”.

En la actualidad, esa visión está cambiando poco a poco con el esfuerzo de mujeres como Zúñiga, Jennifer Aguirre, security Tester y mentora en la compañía de ciberseguridad Fluid Attacks y Cécile Novion, vicepresidente para Latinoamérica de la aplicación Beat, quienes contaron su experiencia en el campo tecnológico a Infobae.

De acuerdo con el estudio citado por Google, “Mujeres en tecnología”, que la consultora Michael Page realizó en Latinoamérica, hay un una escasez de féminas en el área, principalmente porque hay una falta de inscripción de mujeres (38 %) y falta de oportunidades (37 %), en donde también permea que no haya modelos femeninos a seguir.

(Foto: Pixabay)

“La falta de modelos femeninos en el área desalienta a las mujeres a participar en el sector que, además, les ofrece menos oportunidades”, señala Google. En ese sentido llama a cambiar el escenario y animar a las jóvenes a estudiar carreras enfocadas a la tecnología.

Cécile Novion es un ejemplo de esas mujeres que trabajan compañías de tecnología y alientan a otras a confiar en sus competencias, en lo que quieren y en enfocarse en lo que pueden hacer, porque nadie les debería impedir ejercer lo que les apasiona.

“¿Al inicio puede asustar sentirse que estás en la minoría, no? Es muy raro, porque al final del día en la Universidad o en foros con líderes de tecnología una siendo mujer, sea a partir de la mayoría”.

Los indicadores de Latinoamérica señalan que hay una minoría de mujeres en el sector (30 %), pero en Beat, empresa en donde Cécile está a cargo a nivel América Latina, el 43 % son mujeres y el 57 % hombres, y además trabajan para que haya más conductoras mujeres, es decir, para que en todas las áreas haya profesionales femeninas.

Cécile Novion, Vicepresidente para Latinoamérica de Beat (Foto: Cortesía Beat)

En Platzi, el 42.7% de la plantilla de trabajadores son mujeres, el 56.8% hombres y 0.5% no binarios. Sin embargo, de los estudiantes, solo el 17% son mujeres; a pesar de ello, resulta positivo que el porcentaje de mujeres vs. hombres estudiando en Tech en Platzi, con respecto a enero 2021 vs hoy aumentó 156 por ciento.

Por otro lado, en Fluid Attacks el 19% de la compañía son mujeres. Jennifer Aguirre, mentora de la compañía de ciberseguridad, señala que a pesar que que han aumentado las oportunidades para las mujeres en la industria “aún falta más impulso”.

Aseguró que “como mujer, nuestro trabajo es tomado en cuenta por igual, llegan constantemente nuevos retos que nos ayudan a crecer y aprender, desarrollando nuestras capacidades”.

En qué áreas de la tecnología las mujeres pueden aplicar

Ingrid Zúñiga, Head of Communications y PR de Platzi (Foto: Cortesía Platzi)

La respuesta es: A todas. Como mencionaron las entrevistadas, no hay limitantes en género siempre y cuando se propongan hacerlo y sigan hasta donde su pasión les dicta, ignorando que haya más hombres que mujeres en el área.

“Hoy estamos rompiendo esos paradigmas y por eso buscamos que haya más mujeres en el sector tecnológico donde hay mayores oportunidades laborales y mejores salarios. Conocimientos y dominio en áreas como Data Science, programación, inteligencia artificial, marketing digital, diseño UX/UI, son altamente demandados”, dijo Zúñiga.

Recomendó que las jóvenes, antes de graduarse, participen activamente en comunidades, “hacer networking, atreverse a crear y a compartir sus trabajos”, pues “la tecnología es un componente que será necesario integrarlo a cualquier área del conocimiento”, por lo que nunca deben parar de emprender, ser creativas y curiosas.

Mujeres deben seguir sus intereses sin preocuparse por su género (Crédito: Prensa Banco Galicia)

Cécile Novion compartió una idea similar. Por un lado, dijo que se debe alentar a las mujeres estudiar TI’s, y por el otro, las empresas deben apoyarlas para que logren acceder a posiciones de liderazgo.

“Hay que mirar más allá de los números. A una una persona joven, adolescente, mujer u hombre que le interese, que no mire los números. Si tú miras los números, te vas a asustar [...] Si tienen la curiosidad, si tienen el interés, hay que darle; las mujeres son tan buenas como los hombres”.

Apuntó que es necesario el apoyo entre mujeres a pesar de que haya menos en la tecnología, a través de círculos de confianza, así como preguntando las experiencias de otras mujeres en el área para darse cuenta de que “no soy la única”.

Aconsejó: “No le tengas miedo a perseguir sus sueños”, recordó su propia experiencia y señaló que “al final del día nunca pensé que porque soy mujer eso va a ser más difícil. Yo quiero hacer esto y este mundo de la tecnología me fascina, entonces voy a buscar cómo hacerlo [...] No le tengan miedo tampoco a los fracasos”, pues aseguró que “hay que equivocarse para después ser exitoso”.

SEGUIR LEYENDO