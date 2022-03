7 trucos para descubrir los mejores restaurantes en Google Maps

Encontrar restaurantes en Google Maps con diferentes opciones y afinidades. (foto: Android Ayuda)

Google Maps puede convertirse en una herramienta muy importante para encontrar los mejores restaurantes cuando hay vacaciones o para innovar.

Por esa razón, Infobae trae una colección de siete trucos y consejos para descubrir los mejores restaurantes con Google Maps:

1. Administrar el área de frecuente concurrencia

Para descubrir nuevos lugares, lo mejor es administrar el área de uno mismo para que Google Maps sepa dónde come y cena con frecuencia fuera de casa.

Para hacer esto, simplemente vaya a Configuración > Gestionar tus zonas y solo hay que agregar las áreas que le interesan y las que no.

Una vez hecho esto, Google Maps podrá enviar una notificación si detecta un nuevo sitio muy popular en una de las regiones que han sido seleccionadas.

2. Gestionar preferencias de comida

Para mejorar las recomendaciones, se pueden personalizarlas desde Configuración > Gestiona tus preferencias.

Allí podremos configurar nuestro tipo de alimentación en caso de que seamos vegetarianos, veganos, celíacos, etc.

En la sección ‘Me interesa’ o ‘No me interesa’ se puede decir el tipo de comida de preferencia (china, mexicana, hamburguesas, pizzas, etc.) además de los sitios que le interesan o no.

Cabe resaltar que es importante evaluar siempre los lugares en los que has estado.

3. Encontrar restaurantes que preparan sus platos favoritos

Google Maps, además de permitirle buscar restaurantes por tipo de cocina, también permite encontrar platos con solo escribir su nombre en la herramienta de búsqueda.

Google Maps mostrará todos los lugares donde su menú o en las reseña del restaurante se menciona el plato buscado.

4. Explorar los platos y menús más populares del restaurante

Si es la primera vez que visita un lugar, puede consultar sus platos populares para ver qué suele pedir la gente.

Esta información se puede encontrar en Menú > Destacados.

Allí también tiene una sección para ver los menús de los restaurantes, con acceso directo a los menús de los restaurantes o imágenes del menú realizadas por los usuarios.

5. Consultar la afinidad

Al establecer temas y restaurantes que son de su preferencia, establecerá una afinidad.

Esto quiere decir que el reconocimiento de búsqueda en Google Maps se puede ver en la ficha de este sitio un porcentaje con la probabilidad de que este sitio le interese.

Esta probabilidad se basa en otros sitios similares al momento que fueron valorados, y la app sabrá que encajan sobre el tipo de comida que le gusta.

6. Usar filtros para afinar la búsqueda

A la hora de buscar lugares para comer, Google Maps proporciona filtros muy prácticos, ya que permiten ordenar por coincidencia personal, filtrar por precio, por tipo de comida o por reseñas.

Por lo tanto, se puede eliminar cualquier sitio que esté fuera del presupuesto o que esté cerrado en ese momento.

7. Consultar la mejor hora para ir a un restaurante

Si no le gusta hacer cola para comer o cenar, puede preguntar antes de ir en hora punta.

Este gráfico se puede encontrar en la pestaña Resumen de las opciones en el restaurante elegido.

Allí podrá ver los horarios de mayor actividad para cada día de la semana.

Google Maps. (foto: Blog MÁSMOVIL)

2 funciones poco conocidas de Google Maps que son más útiles de lo que pensaba

Con el fin de generar una navegación más cómoda, aquí están dos funciones poco conocidas pero muy útiles:

Enviar direcciones entre dispositivos

La sincronización de Google entre dispositivos conectados a una misma cuenta siempre es uno de los puntos fuertes de este gigante tecnológico, en el caso de Google Maps, los usuarios podrán enviar direcciones o lugares seleccionados entre dispositivos.

Si se está en el PC basta con seleccionar una ubicación y hacer click en el botón ‘Enviar a tu teléfono’, con esta opción los usuarios podrán seleccionar el dispositivo al que quieren enviar la ubicación (esto si tiene más de un dispositivo conectado a la misma cuenta), además, podrán enviarse también estas ubicaciones a la dirección de correo o al SMS del número predeterminado.

Google Maps. (foto: Diario Informe)

Tomar la ruta con menor consumo de combustible

Una de las funciones más conocidas de Google Maps permite calcular una ruta entre dos lugares, además de esto, la aplicación ofrece varias alternativas de rutas marcadas con el tiempo y la distancia que estas gastarán, adicionalmente, algunas de estas opciones de ruta mostrarán un ícono de una hoja verde, este tipo de rutas son elegidas por la aplicación, la cual estima que con esta opción tendrá menos gasto de combustible (o vatios).

Los usuarios podrán hacer click sobre ella para comprobar exactamente cuánto combustible se ahorrarán.

Google Maps. (foto: es.motor1.com)

