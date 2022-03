Cinco consejos para mejorar la seguridad del teléfono móvil

Es necesario mantener la seguridad en el móvil (Foto: ENTER.CO)

Hay algunas acciones que pueden comprometer la seguridad de los teléfonos inteligentes, pues no importa que tengan sistema operativo Android o iOS, están expuestos a sufrir ataques si no se les actualiza o el usuario no pone la atención suficiente en su cuidado.

A continuación se mostrarán cinco consejos fundamentales para mejorar la seguridad y privacidad de dispositivos móviles, según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

1.- Proteger el acceso al dispositivo

Utilizar contraseñas robustas y mecanismos seguros de desbloqueo son el principal consejo. Al comenzar a usar un dispositivo nuevo, este ofrece al usuario implementar acciones de seguridad y bloqueo.

En caso de no tener activado un PIN, contraseña alfanumérica, patrón, huella dactilar o reconocimiento facial, o bien, se quiere renovar, se puede establecer uno de la siguiente manera:

Android: Ajustes > Seguridad y Ubicación > Bloqueo de pantalla > Contraseña/Huella digital o Smart Lock > Reconocimiento facial.

iOS: Ajustes > Touch ID/Face ID y Código.

Google agrega opciones de seguridad (Foto: Europa Press)

2.- Comprobar que el dispositivo está actualizado

Es necesario que el sistema operativo siempre se encuentre actualizado, ya que las versiones anteriores pueden tener vulnerabilidades que habrían sido solucionadas en la última versión disponible.

Para revisar si se tiene la última versión o para actualizar el dispositivo se deben seguir estos pasos:

Android: Ajustes > Sistema > Ajustes avanzadas > Actualización del sistema.

iOS: Ajustes > General > Actualización de software > Descargar de instalar.

3.- Hacer copias de seguridad y cifrado en el dispositivo

Para salvaguardar información en caso de pérdida, robo o cambio del teléfono móvil, se deben hacer copias en la nube, las cuales se deben cifrar para asegurar que no serán vistos los archivos por terceros.

Google: Ajustes > Google > Hacer copia de seguridad > Crear una copia de seguridad. El cifrado se hace por defecto, aunque se puede cifrar una memoria externa en Ajustes > Seguridad y ubicación > Cifrar almacenamiento de tarjeta SD.

iOS: Ajustes > (Nombre) > (Seleccionar el dispositivo) > Copia en iCloud > Realizar copia de seguridad ahora. Al habilitar la opción se realizarán automáticamente, y el cifrado se realiza por defecto.

Usuarios deben tener seguros sus dispositivos (Foto: Cuartoscuro)

4.- Descargar e instalar

Se recomienda siempre instalar aplicaciones desde las tiendas oficiales como Play Store o App Store y evitar las APK o aceptar descargas de sitios o enlaces dudosos. Además, se pueden revisar los permisos de las apps descargadas de la siguiente manera:

Android: Ajustes > Google > Gestionar cuenta de Google > Seguridad > Verificación en dos pasos > Empezar.

iOS: ir a Ajustes para encontrar las aplicaciones instaladas y seleccionar la que sea que se quiera revisar para desactivar permisos.

5.- Activar la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación

Finalmente, para añadir una capa extra de seguridad a las cuentas se pueden seguir los siguientes pasos:

Android: Ajustes > Google > Gestionar tu cuenta de Google > Seguridad > Verificación en dos pasos > Empezar.

iOS 10.3 o superior: Ajustes > (nombre) > Contraseña y seguridad > Activar autenticación doble factor > Continuar. En iOS 10.2: Ajustes > (Apple ID) > Contraseña y seguridad > Activar autenticación de doble factor > Continuar.

Si se mantiene al sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, se evitarán vulnerabilidades o agujeros de seguridad; y si ocurre una catástrofe o se pierde el dispositivo, realizar copias de seguridad periódicas ayudará a no perder tu información para siempre.

