Euphoria y el éxito que generó en Spotify con las canciones más representativas de los personajes

Euphoria: Zendaya en el tráiler de la temporada 2 con una tanda de ocho episodios (Foto: HBO)

La segunda temporada de Euphoria, protagonizada por Zendaya, ha sido un éxito del que todos hablan. Esos momentos de caos y drama acompañados de una banda sonora han impactado a los espectadores, quienes han buscado las canciones más representativas en Spotify para seguir en sintonía fuera de la serie.

La música se ha convertido en un vínculo para los fans, pues aunque no estén viendo los capítulos pueden seguir sumergiéndose en la serie de HBO que presenta vidas crudas y reales.

Desde el estreno de la segunda temporada, el 9 de enero de 2022, Spotify registró un considerable aumento en las reproducciones y creación de playlist con canciones de Euphoria en todo el mundo.

Para darse una idea del incremento de fans que han llevado su gusto por la serie a la banda sonora, la música oficial tuvo un aumento de más del 260% en escuchas, y los usuarios han hecho más de 600 mil playlists relacionadas a la serie juvenil hasta la fecha.

El logo de Spotify (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Desde el estreno de la segunda temporada de la serie, la banda sonora que cuenta con muchos géneros musicales ha cautivado a miles, provocando mayores picos de reproducción en Spotify, siendo estas las canciones más buscadas:

- “Drink Before the War” de Sinéad O’Connor, con un aumento de más del 26.900% en streams.

- “4,5,6″ de Big Mali - aumento de más del 3 mil 600% en streams

- “Uhuh Yeah” de Colbie y G.L.A.M. - aumento de más del 2 mil 700% en streams

- “Madonna” de Tarik - aumento de más del 2 mil 600% en streams

- ”Quiet, The Winter Harbor” de Mazzy Star - aumento de más del 800% en streams

- “All For Us” de Labrinth & Zendaya - aumento de casi un 700% en streams

Labrinth, el artista británico detrás de la banda sonora, ha tenido un aumento del mil 230% de escuchas en todo el mundo. No obstante, Maddy Pérez es la reina de la temporada, ya que usuarios han creado más de 3 mil 900 playlists con su nombre y los streams de esas playlists han aumentado un 100% desde el comienzo de la temporada a la fecha.

Zendaya en Euphoria (Foto: HBO)

Según los fans, “Dead To Me” de Kali Uchis, “Cocky Af” de Megan Thee Stallion, “Maneater” de Nelly Furtado y " Needed Me” de Rihanna son las principales canciones que describen a Maddy, pues son las más añadidas en listas temáticas en todo el mundo.

Pero no es la única, pues los fans también han hecho listas de reproducción relacionada a Nate Jacobs (mil playlists) y con Fez (más de 31 mil). Para el #TeamNate, las canciones que los usuarios añaden con frecuencia a las listas de reproducción son “Heartless” de The Weeknd, “Daddy Issues” de The Neighbourhood, “Stuntin’ Like My Daddy - Street” de Birdman y Lil Wayne y “Dead of Night” de Orville Peck.

Las principales canciones añadidas a las listas de reproducción del #TeamFez por los usuarios del mundo son: “Hit ‘Em Up” de 2Pac y Outlawz, “Money Trees” de Jay Rock y Kendrick Lamar, “Self Care” de Mac Miller e “Hypnotize” de Notorious B.I.G. Los streams de las listas de reproducción relacionadas con Fezco han aumentado en más de un 1.000% desde el inicio de la segunda temporada.

Como era de esperar, los fans tampoco dejan de hablar de Cassie, ya sea por su relación con Nate o su amistad con Maddy. Hasta el momento hay más de mil playlist en su honor en el mundo y los streams de estas han aumentado casi un 300% desde el inicio de la temporada.

Zendaya y Hunter Schafer viven el drama adolescente de Rue y Jules en los nuevos episodios de la serie (Foto: HBO Max)

Las canciones más distintivas para Cassi son: ”jealousy, jealousy” de Olivia Rodrigo, “Sad Girl” de Lana Del Ray, “needy” de Ariana Grande y “Selfish” de Madison Beer.

Finalmente, las más de mil listas temáticas de Rue creadas en todo el mundo por los propios usuarios contienen estas canciones como las más representativas: ”Feel something” de Bea Miller, “I wanna be your girlfriend” de girl in red, “Liability” de Lorde y “Yes I’m Changing” de Tame Impala.

Sin duda todos los personajes de Euphoria han causado un gran impacto en sus fans, quienes han logrado identificarse con ellos en algunos momentos críticos y ahora han llevado su gusto por los capítulos hasta las listas de Spotify.

