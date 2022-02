Coachella se sube a la moda de los NFT y los venderá como pases de por vida

(Foto: Captura de pantalla/Coachella)

Coachella acaba de sumarse a la moda de los NFT y a quienes compren tokens les dará pases de festivales de por vida. Estarán disponibles en las próximas horas en el sitio https://nft.coachella.com/.

En la página oficial del festival musical hay un catálogo con tres colecciones de piezas digitales que estarán en venta a partir del 4 de febrero y que fueron creadas por FTX.

Asimismo la compañía subastará Coachella Keys Collection que consiste en una colección de 10 NFT que permitirá a los titulares tener entradas de por vida al festival musical, además de “acceso a experiencias virtuales producidas por Coachella para siempre”.

Para animar a más a participar, Coachella señala que las compras de NFT incluyen artículos físicos, beneficios especiales para el festival de 2022, como acceso en primera fila y una cena con un chef famoso.

(Foto: Captura de pantalla/Coachella)

Adicionalmente, la página del festival asegura que una parte de las ganancias de cada artículo se donará a Give Directly, Lideres Campesinas y Find Food Bank, y dará una regalía a los creadores involucrados.

Este febrero Coachella se unirá oficialmente a la moda de los NFT y la digitalización. No obstante, desde noviembre pasado mostró interés en el sector, pues la empresa matriz del festival, AEG, renombró el Staples Center como Crypto.com Arena.

Antes de Coachella, la NFL informó que añadiría entradas a partidos a la compra de NFT. Aunque en el caso de este último el token no da en sí el acceso al evento como los del festival musical.

Quienes tengan token de Coachella lo usarán para canjear dos pases del festival al año. Además, la venta de boletos digitales y la reventa también es posible sin NFT adjunto mientras que la NFL se deshizo de los boletos impresos en la temporada 2021.

(Foto: Captura de pantalla/Coachella)

Cómo comprar un NFT de Coachella

1. Regístrese en FTX US en la web en ftx.us

2. Complete la verificación de identidad

3. Deposite al menos US 60 dólares (el precio de un NFT de Sights & Sounds) mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria ACH, transferencia bancaria o transfiriendo criptomonedas

4. Cuando la venta se active, presione “Comprar ahora” para ir a la página de colección en FTX, donde puede acuñar un NFT de Sights & Sounds o Desert Reflections o para ofertar por una Coachella Key, haga clic en “Ver colección de NFT” para explorar Opciones clave y haga su oferta

5. Si se perdió la venta, explore los NFT a la venta en el Mercado de NFT de Coachella

Los precios de los token que estará vendiendo el festival van de los US 60 mil dólares hasta los US 180 mil dólares, aunque aún no se sabe cuál será el precio final (máximo) por el bloque que será subastado.

Qué son los NFT

NFT significa token no fungible (por sus siglas en inglés). Es un token digital único en su tipo que se puede comprar o vender. Estos tokens pueden representar casi cualquier cosa y utilizan la tecnología blockchain (cadena de bloques) para demostrar la propiedad. A veces se asocian con una imagen digital, un GIF o una canción.

A veces se pueden canjear por un objeto físico. El propietario tiene derecho a una experiencia, como una película o una llamada telefónica. Los NFT coleccionables de Coachella representan el acceso a experiencias del mundo real y de por vida, artículos físicos, arte digital, aventuras virtuales, entre otros.

