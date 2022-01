YouTube está interesado en los NFTs, estos son los planes para los creadores de contenido

FILE PHOTO: YouTube app is seen on a smartphone in this illustration taken, July 13, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Hay 10 formas de monetizar contenidos en YouTube, según explica en un reciente comunicado de la plataforma su CEO, Susan Wojcicki. Entre ellos, se encuentran los fondos para creadores que realizan videos cortos o Shorts, los anuncios de sus videos y las membresías. Ahora, mirando al futuro y la Web3, la compañía estudia cómo ampliar los ingresos de quienes crean contenidos a través de NFTs.

Wojcicki señaló: “Estamos centrados en ampliar el ecosistema de YouTube para ayudar a los creadores a capitalizar las tecnologías emergentes, incluidos los NFT, al tiempo que reforzamos y mejoramos las experiencias que los creadores y fans tienen en YouTube”. Si bien no hay más detalles de cómo funcionarían los tokens no fungibles en la plataforma de video de Google, es notable cómo el gigante tecnológico decide darle valor a una tendencia que no parece, por el momento, ser meramente una moda pasajera.

En efecto, muchos creadores de videos virales de YouTube ya han convertido sus contenidos en tokens no fungibles, vendiéndolos por fuera de la plataforma. El video de Charlie Bit Me NFT (con un bebé mordiendo el dedo de su hermano) fue subastado en 2021 por USD 761.000. Por su parte, el video de “David After Dentist” (mostrando a un niño después de la anestesia del dentista), se vendió como token por más de USD 11.000.

Wojcicki dice que la compañía está buscando “ayudar a los creadores a capitalizar las tecnologías emergentes”. La directora ejecutiva de YouTube ha expresado además que la compañía está interesada en varias áreas y planean invertir en el segmento de gaming y compras.

Por otro lado, también explicó que YouTube está contratando a más personas para ampliar su trabajo y ofrecer a los creadores más detalles sobre las infracciones de las políticas, como las marcas de tiempo. “En todos nuestros esfuerzos por innovar y apoyar a nuestra comunidad de creadores subyace el compromiso de proteger responsablemente a nuestra comunidad”, explicó la ejecutiva.

Respecto de las regulaciones, la compañía asegura que seguirá recurriendo a funcionarios públicos para debatir cuestiones que son prioritarias para los espectadores, los creadores y los artistas de nuestra plataforma. “Es importante que los responsables políticos comprendan cómo sus decisiones pueden impactar el crecimiento de la economía de los creadores”, escribió Wojcicki.

Apuesta de las redes sociales por los NFTs

Otras compañías como Twitter y Meta avanzan con proyectos NFT. La empresa fundada por Jack Dorsey ofrece una forma para que los usuarios que tienen un archivo JPEG especial puedan “mostrar sus posesiones más preciadas” a través de una imagen de perfil con forma de hexágono.

Por su parte, Meta, propietaria de Facebook e Instagram, está preparando algo similar donde los usuarios puedan mostrar los tokens que poseen. Según diferentes informes, también se está trabajando en un mercado para NFT.

Estas compañías, y otras, deberán analizar en profundidad cuál será la función de estos NFTs, ¿o se trata solo de comprar y vender?, ¿o tendrán una función? Es un punto que el creador de Ethereum expresó durante su visita a la Argentina. Vitalik Buterin ha señalado, en una charla a fin de diciembre de 2021 en la Usina del Arte, que los tokens no fungibles deberán encontrar su modelo de negocios y fracasar. Asimismo, expresa que deberían tener más funciones para que no sea solo “comprar y presumir”.

