Android: así puede activar el modo Always On que lo ayudará a ahorrar batería

Modo Always On Display activado en un dispositivo Android. (foto: MovilZone)

Por lo general, cuando un smartphone está “inactivo”, la pantalla permanece apagada, pero cada vez es más común que los teléfonos Android incluyan Always On Display o AOD, permitiendo así que la pantalla muestre información básica del teléfono sin necesidad de ser desbloqueado (hora, fecha, notificaciones, etc.)

Hoy le contamos qué es este modo Always On Display que se encuentra disponible en algunos móviles Android y cómo puede usarlo en su teléfono móvil.

Este es un modo que en cada móvil Android puede aparecer de forma diferente y con distintas opciones, ya que siempre depende de cómo lo implemente cada fabricante. Sin embargo, intentaremos darle algunas explicaciones generales que son útiles para cualquier dispositivo, en especial en los dispositivos con sistema operativo Android.

Qué es el Modo Always On Display o AOD

Always On Display es un sistema en el que la pantalla del móvil está siempre encendida y muestra información básica como la hora, la fecha y las notificaciones. Cuando el teléfono entra en modo “descanso”, en lugar de apagar la pantalla, se convierte en una especie de reloj.

Always On Display aprovecha una función de pantalla OLED que reduce el consumo de energía mientras mantiene la pantalla encendida. Es el mismo principio que ahorra batería en modo oscuro en los iPhone: los píxeles negros están completamente apagados.

A diferencia de los paneles LCD siempre están retroiluminados independientemente del color de los píxeles, por lo que esos píxeles negros continúan consumiendo energía.

Según este principio, el modo Always On suele utilizar elementos minimalistas para mostrar la hora y la información diferente sin “activar” demasiados píxeles. Por lo general, es en blanco y negro , aunque el color aparece rápidamente en la pantalla AOD.

Modo Always On Display activado en Android. (foto: Descubre Cómo Hacerlo)

Cómo activar el Modo Always On Display

La mala noticia es que Always On Display no es una función estándar de Android y, por lo tanto, no está disponible en todos los teléfonos móviles. Esto es comprensible, ya que los teléfonos móviles con pantallas LCD consumirán de manera desproporcionada la vida útil de la batería al mantener la pantalla encendida.

La buena noticia es que hay varias formas de tener el modo Always On Display en su teléfono móvil, independientemente de que el teléfono móvil incluya esta opción o no. Para activar el modo Always On en Android, realice los siguientes pasos:

Activar modo AOD en Android. (foto: El Español)

1. El proceso para habilitar el Modo Always On Display (AOD) varía según el fabricante y el dispositivo. En Android básico en Pixel y otros teléfonos, se encuentra en la sección de configuración de la pantalla de bloqueo , aunque en otros móviles es posible que deba buscar un poco más.

2. Todo lo que tiene que hacer es buscar y activar la opción de ‘ Pantalla encendida’. Esta opción puede tener diferentes nombres según el fabricante. A veces puede aparecer con los nombres ‘pantalla siempre encendida’, ‘Always On’, ‘Always On Mode’, o como en los Google Pixel, ‘Mostrar siempre información y hora’. Aquí tendrá que encontrar el modo y habilitarlo usted mismo.

3. Lo más rápido es utilizar el buscador de configuración de Android , que se encuentra en la parte superior. En ese motor de búsqueda, escribe frases como siempre encendido, siempre o pantalla, luego busca los resultados para cualquier referencia a algo como siempre encendido.

El dato: dependiendo del dispositivo móvil, hay casos en los que también puede seleccionar otros elementos que desea mostrar en este modo de pantalla siempre prendida. En Pixels no hay mucho para elegir, pero en teléfonos móviles de otros fabricantes puedes encontrar una amplia gama de estilos, opciones y posibilidades de personalización.

