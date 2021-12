La manera más sencilla de instalar varias apps de Android en Windows 11

Instalar APK en Windows 11. (foto: YouTube/FredyTutos HD)

Si bien hay algunas aplicaciones de Android que necesita siempre, ahora las puede usar en Windows. Y es que actualmente existe una manera increíblemente fácil de instalarlas que es casi tan simple como hacer clic y descargar.

Es cierto que hay algunas aplicaciones de Android muy interesantes y muchas veces nos hemos planteado que podemos utilizarlas en nuestros ordenadores Windows. Durante muchos años pudimos usar Android en Windows, pero tuvimos que usar emuladores, porque el sistema operativo de Microsoft no estaba preparado para ello.

Ahora que se ha creado el Subsistema Android para Windows 11 hay una integración más amplia de cosas, aunque lo cierto es que hasta ahora no ha sido tan sencillo.

Qué es un archivo APK

El formato APK significa Android App Bundle o Android App Bundle. APK es un tipo de archivo ejecutable que tiene todo lo que una aplicación necesita para instalar en un ordenador con en el sistema operativo Android integrado. Se puede decir que un archivo APK es como un archivo EXE en Windows, pero solo funciona en el sistema operativo de Google.

Instalar un APK se realiza tal cual lo hacemos con los ejecutables de Windows, es decir, tan pronto como lo toque, se instalará inmediatamente. Funciona en todos los smartphones con sistema operativo Windows, aunque en ocasiones falla , porque para instalarlos tenemos que activar el sistema operativo de Google de origen desconocido.

Esto se ha hecho como medida de seguridad para que no se pueda instalar nada sin nuestro consentimiento. Además, desde la versión Windows 10 podemos permitir la instalación de cualquier archivo APK y en general no tenemos que hacerlo, otra medida muy acertada para los archivos APK seguros, al igual que los archivos EXE.

Es decir, si los descargamos de sitios de confianza, donde estemos seguros de que son archivos completamente seguros, sin ningún tipo de modificación, no tendremos ningún problema. Pero a la inversa, si los descargamos de sitios web que no conocemos, entonces nadie puede garantizar que al mismo tiempo que instalamos la aplicación que queremos, también estamos instalando algún tipo de malware.

En este sentido, el problema no está en los archivos APK, sino en el problema habitual con su instalación. No debemos correr a peligros irracionales, porque muchos de nosotros usamos teléfonos inteligentes para cosas delicadas como acceder a la banca, y no sería bueno que alguien más lo tuviera también.

APK en Windows 11. (foto: Hipertextual)

Así puede instalar un APK en Windows 11

Luego de tener claro qué es un archivo APK, podemos pasar a lo importante de la nota: cómo podemos instalar el archivo APK en Windows 11, pero de una manera simple y directa, a diferencia de otros métodos que conducen al mismo objetivo. Siga los siguientes pasos:

1. Lo primero que debemos hacer es instalar WSATools en nuestro sistema operativo Windows. Esta es una aplicación disponible en la tienda de aplicaciones de Windows (Microsoft Store). Solo necesita hacer clic en Obtener y se instalará solo.

2. Una vez que tengamos WSATools, tenemos dos formas de instalar el archivo APK. El primer método es abriendo el programa, luego haga clic en Elegir un APK, busque el archivo en su computadora y selecciónelo para la instalación automática. El segundo método es mucho más sencillo e implicará hacer doble clic en el archivo APK, ya que el programa se iniciará automáticamente.

Instalar un APK en Windows 11. (foto: MyComputer)

3. Cuando haya seleccionado o hecho clic en un archivo APK, recibirá una ventana de confirmación que nos mostrará información sobre la aplicación que se está instalando en ese momento. Puede ver el nombre de la aplicación, el icono, la versión, el nombre del paquete y también el tamaño del archivo. Aquí es cuando debe hacer clic en Install para que el APK ya sea una aplicación completa.

4. No tenemos que hacer nada más porque todo el proceso lo maneja WSATools, es decir, usa el subsistema de Windows Android y luego instala algo realmente bueno, y como usted como puede ver, mucho más fácil que otros métodos hasta ahora.

5. Una vez instalado el APK, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en Abrir aplicación para abrir la app que acaba de instalar.

My Talking Tom 2 en Windows 11. (foto: Xataka)

Lo bueno es que las aplicaciones que encontramos en Windows 11 son como cualquier otra y las buscaremos de la misma forma, haciendo clic en la lupa de la barra de tareas y escribiendo el nombre para sacarlas. También puede usar Inicio, luego haga clic en Todas las aplicaciones y búsquelo para que se ejecute.

Otro punto importante que debemos aclarar es que el hecho de que las aplicaciones de Android se puedan ejecutar no significa que tengamos servicios de Google, por lo que a veces algunas aplicaciones que dependen de ellas no funcionan para nosotros.

En cualquier caso, es una forma muy sencilla y práctica de tener aplicaciones de Android en nuestro sistema operativo Windows 11, mucho más fáciles de implementar que las que nos hemos encontrado hasta ahora.

