Acceda a sus géneros favoritos en Netflix con estos códigos secretos

Códigos para todo tipo de género en Netflix. (foto: AVPasión)

A lo largo de los años, Netflix ha tenido varias categorías de las cuales es difícil decidir qué mirar. Si esto le ha sucedido antes, ciertamente no es el único. La plataforma de transmisión se esfuerza por facilitarnos las cosas e incorpora mejoras a nuestro servicio para que sea fácil y así los suscriptores puedan elegir entre tanta oferta que ofrece. Desde sus 10 recomendaciones principales, hasta recomendaciones personalizadas. Si eso tampoco funciona para usted, le recomendamos que use un código de Netflix para acceder a géneros ocultos.

Si bien la plataforma presenta categorías generales como películas, series o noticias, es necesario tener acceso directo a ciertos géneros como “comedia de acción” o “película basada en hechos reales “. Lo cierto es que existen y están disponibles para cualquier usuario que los conozca. Puede acceder a ellos si ingresa a la plataforma desde su computadora. Allí verá que al ingresar a cualquier sección como una película o una serie, la url tiene un código . Este número es la clave para poder acceder a docenas de categorías en las que ciertamente nunca ha caído, y esto lo ayudará a elegir contenido curioso y oculto.

Para utilizarlo, conéctese a Netflix en su computadora o escriba “https://www.netflix.com/browse/genre/” en su navegador. Después de “génre/”, sin espacios, escriba el número de la película o serie que desea ver. Podrá elegir de esta larga lista que le dejamos a continuación:

1. Series 83

El consumo de drama se ha disparado en los últimos años, y rara vez es un fin de semana que no pasamos viendo un episodio extraño de nuestra serie favorita o descubriendo un nuevo título que nos mantiene enganchados en el sofá. Hay docenas de géneros y géneros, y Netflix ha categorizado las producciones de televisión según estos códigos.

52117 Series británicas

46553 Clásicos de televisión

26146 Series de crímenes

74652 Series de culto

72436 Comida y viajes

27346 Televisión infantil

67879 Series coreanas

25804 Series sobre el ejército

4814 Miniseries

9833 Reality TV

52780 Ciencia y naturaleza

1372 Series de ciencia ficción y fantasía

10673 Series de acción y aventura

10375 Series de comedia

10105 Series documentales

11714 Series de drama

83059 Series de terror

4366 Series de misterios

Mejores series en español. (foto: Netflix SF)

2. Series juveniles 60951

El género juvenil merece una categoría propia. En los últimos años, nos ha reservado sorpresas como Elite, Stranger Things o Riverdale, que tanto los adolescentes como los adultos aprecian. Si has visto alguna de estas series y te emocionan, prueba a buscar con estos códigos.

3519 Comedias juveniles

9299 Dramas juveniles

52147 Juveniles de sustos

Fotografías cedidas por Netflix/EFE.

3. Thrillers 8933

Por último, pero no menos importante, como dicen, el género de suspenso. Los éxitos de El inocente o la trilogía Baztán, con El guardián invisible, El legado en los huesos y Dando a la tormenta son alguno de los ejemplos que puede encontrar en la plataforma. Con estos subgéneros encontrarás todo tipo de historias sin escasez de tensiones y sorpresas.

43048 Thrillers de acción

46588 Thrillers clásicos

10499 Thrillers de crímenes

10306 Thrillers extranjeros

31851 Películas de mafiosos

3269 Thrillers independientes

9994 Misterios

10504 Thrillers políticos

5505 Thrillers psicológicos

11014 Thrillers de ciencia ficción

9147 Thrillers de espías

972 Thrillers sensuales

El Inocente en Netflix. (foto: La Vanguardia)

4. Películas de terror 8711

Otro género que nunca pasa de moda es el de terror. El hombre siempre ha tenido una gran fascinación por los miedos y los miedos, lo que demuestra la gran cantidad de películas de terror que se han realizado desde la llegada del séptimo arte. En Netflix, hay una gran variedad, desde cómics como Army of the Dead hasta series más intensas como The Witch.

10944 Películas de terror de culto

45028 Películas de terror sobre el mar

8654 Películas de terror extranjeras

89585 Películas de terror de comedia

947 Películas sobre monstruos

6998 Historias satánicas

8646 Películas de asesinos en serie y ‘slashers’

42023 Películas de terror sobrenatural

52147 Juveniles de sustos

75804 Películas de terror de vampiros

75930 Películas de terror de hombres lobo

75405 Películas de terror de zombis

Mike Flanagan creó "La maldición de Hill House" y "La maldición de Bly Manor", dos series de terror basadas en libros. (Netflix)

5. Acción y aventura 1365

El género de acción ha sido un clásico durante muchos años, sobre todo porque los efectos especiales han facilitado todo tipo de aventuras. En esta categoría encontrará diferentes títulos como el superhéroe The Amazing SpiderMan, Apocalipsis de la Guerra Mundial Z o títulos españoles como Bajocero.

43040 Comedias de acción

1568 Acción y fantasía

43048 Thrillers de acción

7442 Aventuras

77232 Películas de acción asiáticas

46576 Aventuras y acción clásicas

10118 Películas de cómics y superhéroes

9584 Acción & aventura de crímenes

11828 Acción & aventura extrajeros

20541 Películas sobre secuestros

8985 Películas de artes marciales

2125 Acción & aventura militares

10702 Acción & aventura de espías

7700 Westerns

Spiderman. (foto: Netflix)

6. Ánime 7424

Los fanáticos del anime siempre han encontrado su nicho en la plataforma de transmisión. La empresa invierte cada vez más en este género y ofrece obras como Jojo’s Bizarre Adventure, Evangelion o toda la colección de Studio Ghibli.

11881 Animación para adultos

5507 Cuentos de animales

2729 Anime Sci-Fi

2653 Anime acción

9302 Anime comedias

452 Anime dramas

11146 Anime fantástico

3063 Películas de anime

10695 Anime de terror

6721 Series de anime

Studio Ghibli en Netflix. (foto: as.com)

7. Comedias 6548

Si la acción es uno de los géneros clásicos que se denominan excelentes, la comedia no es una excepción. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas necesitamos reír y ahogar su tristeza. No hay nada como una buena película que te dé el optimismo que necesita y le haga sonreír. Si busca diversión, pruebe el Red Alert, el especial Bo burnham Inside o el español Si fuera rico.

9302 Comedias de anime

869 Comedias negras

4426 Comedias extranjeras

89585 Comedias de terror

1402 Comedias nocturnas

26 Falsos documentales

13335 Comedias musicales

Final explicado de "Alerta roja". (Crédito/Netflix)

8. Documentales 6839

Aprender un tema a través de un interesante documental es una experiencia maravillosa. Si está buscando aprender más sobre el mundo que nos rodea, las celebridades, los problemas sociales o sumergirse en el mundo del “crimen real”, pruebe estos códigos.

3652 Documentales biográficos

9875 Documentales sobre crímenes

5161 Documentales extranjeros

5349 Documentales históricos

4006 Documentales del ejército

90361 Documentales sobre música

7018 Documentales políticos

10005 Documentales religiosos

2595 Documentales de naturaleza

3675 Documentales sociales y culturales

2760 Documentales espirituales

180 Documentales de deportes

1159 Documentales de viajes y aventura

El documental de Netflix contó con testimonios de personas cercanas a la cantante y su padre. (Netflix)

9. Dramas 5763

El drama es quizás el género más amplio del mundo del cine. Aquí se clasifican muchas películas y, por esta razón, las subcategorías lo ayudan a encontrar exactamente lo que más necesita. Tal vez hoy quiera profundizar en un personaje y probar “dramas bibliográficos”, que trata sobre cuestiones de género, o le gusta una historia de amor, como La última carta de amor. De todos modos, en la sección de dramas le esperan hermosas sorpresas.

11 Dramas del ejército

3179 Dramas biográficos

6889 Dramas sobre crímenes

4961 Dramas basados en libros

3653 Dramas basados en hechos reales

500 Dramas LGBT

6616 Dramas políticos

1255 Dramas románticos

5012 Dramas sobre el mundo del espectáculo

3947 Dramas sobre problemas sociales

7243 Dramas sobre deportes

Series de drama en Netflix. (foto: La Neta Neta)

10. Música 1701

Si eres un apasionado de la música y no se pierdes ninguna novedad musical o banda sonora digna de ese nombre, aquí tiene ordenados todos los títulos donde las canciones tienen una importancia especial.

32392 Musicales clásicos

59433 Musicales de Disney

52843 Música para niños

10741 Música latina

13335 Musicales

13573 Musicales sobre el mundo del espectáculo

55774 Musicales teatrales

2856 Conciertos de músicas de todo el mundo

Películas de electrónica en Netflix. (foto: Córdoba Beat)

11. Películas románticas 8883

Otro género del que nadie puede escapar son las películas románticas. Los fanáticos del género son muy leales y saben exactamente lo que buscan cuando quieren un romance. Un día van a ver una comedia que les hace reír, mientras que otro día prefieren algo más serio y van al teatro. Sean cuales sean sus necesidades, aquí encontrará lo que busca.

31273 Películas románticas clásicas

36103 Románticas excéntricas

5475 Comedias románticas

1255 Dramas románticos

502675 Favoritas románticas

7153 Películas románticas extranjeras

9916 Películas románticas independientes

35800 Películas románticas sensuales

Películas románticas en Netflix. (foto: Nación Rex)

12. Ciencia ficción y fantasía 1492

Monstruos indescriptibles, mundos paralelos, la realidad tiene sus propias reglas. Si sueña con viajar a otros planetas y vivir increíbles aventuras a lomos de un dragón, esta es la categoría para usted. No se pierda comedias de acción como Hombres de negro o películas familiares como Indiana Jones.

1568 Ciencia ficción y fantasía de acción

3327 Ciencia ficción de alienígenas

47147 Clásicos de ciencia ficción y fantasía

4734 Ciencia ficción y fantasía de culto

9744 Películas de fantasía

6485 Ciencia ficción y fantasía extranjera

6926 Ciencia ficción de aventura

3916 Dramas de ciencia ficción

1694 Películas de terror de ciencia ficción

11014 Thrillers de ciencia ficción

Hombres de negro. (foto: Netflix)

13. Películas de deportes 4370

Los deportes han generado algunas historias conmovedoras, épicas e inspiradoras, por lo que no es de extrañar que haya una gran cantidad de películas, series y documentales disponibles en este mundo. Si usted es un apasionado del fútbol, baloncesto, tenis o cualquier otro deporte, utiliza uno de estos códigos.

12339 Películas de béisbol

12762 Películas de baloncesto

12443 Películas de boxeo

12803 Películas de fútbol americano

8985 Películas de artes marciales

6695 Artes marciales, boxeo y lucha libre profesional

12549 Películas de fútbol

9327 Deporte y ejercicio

5286 Comedias de deporte

180 Documentales de deporte

7243 Dramas de deporte

Películas de deportes en Netflix. (foto: Deportes inc)

SEGUIR LEYENDO: