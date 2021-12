Nueva actualización Android TV: cómo obtenerla y cuáles son sus mejoras

Televisor Philips con Android Tv actualizando el software. (foto: AppsProBox)

Para aquellos que cuentan con una televisión o dispositivos con Android TV deben estar enterados de que Google pondrá a disposición la versión final del sistema operativo Android 12 para TV, que llegará a todos los usuarios de forma gradual, con mejoras de experiencia.

Android TV es el sistema operativo diseñado para televisores inteligentes que, siguiendo al lanzamiento en octubre de Android 12 para teléfonos móviles, tiene disponible esta versión para que los desarrolladores puedan probar y ajustar sus aplicaciones antes del lanzamiento general.

Tras llegar a los usuarios de Estados Unidos, otras regiones pueden comenzar a hacer la respectiva actualización la cual promete hacer que sus dispositivos tengan controles similares a los de una Google TV y definición 4K.

Para aquellos que no están familiarizados con la actualización de dispositivos o no están seguros de como dar el upgrade a su televisión dejamos a continuación unos simples pasos que puede seguir para lograrlo.

Google TV conjunta plataformas de 'streaming' y recomendaciones (Foto: Europa Press)

Primero cabe señalar que, de acuerdo con Flatpanels HD solo los usuarios con modelos de televisión y set top boxes con Android TV posteriores al 2017 podrán hacer la actualización. Entre algunas marcas que podrán tener la versión 3.0 del launcher son Sony, Philips, Sony, TLC, Xiaomi, Nvidia Shield, o la Mi Box S de Xiaomi.

Atención, al ser una versión nueva del launcher es probable que la actualización se haga por sí sola sin necesidad de hacer algún procedimiento, por lo que se puede comprobar su estado actual en los ajustes.

Si aún no se ha actualizado puede probar haciéndolo de forma manual. Para esto deberá ingresar a la Play Store y buscar la nueva versión, una vez hallada elegir la opción de descarga y el sistema hará el resto.

Como se trata de una actualización que llegará paulatinamente es posible que aún no se encuentre disponible en su zona, por lo que en ese caso deberá esperar un poco más. Lamentablemente Google no tiene fechas exactas de arribo por lo que no se sabe cuándo podría llegar a donde usted vive.

Actualizaciones para Android TV (Foto: ElOutPut)

Al tener disponible la nueva versión podrá encontrar que la interfaz es similar a la de Google TV. Ahora las pestañas se ubican en la parte superior haciendo que su navegación sea más visual y dinámica. No obstante, no ofrece opciones que tienen las Google TV.

En cuanto a las mejoras en el soporte del HDMI y los sintonizadores, esta nueva versión de Android para televisores inteligentes estrena la compatibilidad con HDMI CEC 2.0 y Tuner Hal 1.1 con soporte DTMB y mejoras de rendimiento, así como en la protección con Tuner Service.

Versión para desarrolladores

Otro punto a considerar es que la versión Android 12 continúa con algunas pruebas del sistema y es por ello que quizá tarde más en actualizarse para todos los usuarios. Sin embargo, dejamos otras de las novedades que tendrá.

Otros de los cambios que presenta Android TV se enfocan a la privacidad, ya que en los ajustes del dispositivo se incluyen dos nuevos apartados: Cámara y micrófono. Si la televisión cuenta con uno de estos dos dispositivos o ambos, se puede bloquear el acceso desde los ajustes. Siempre que se permita el acceso a la cámara o al micrófono, el usuario recibirá un aviso cada vez que estén en funcionamiento. Esta alerta se colocará en la parte superior derecha de la pantalla, tal y como ya ocurre en los ‘smartphones’ con Android.

(Con información de agencias)

SEGUIR LEYENDO: