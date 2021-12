Google TV integrará cientos de canales gratuitos de streaming

17/11/2020 Pluto TV POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLUTO TV

Google anunció su nueva colaboración de Pluto TV para llevar a sus usuarios con una Google TV una biblioteca de más de 300 canales con series y películas totalmente gratuitas. Esta actualización será integrada durante este diciembre para que las personas disfruten la temporada con este nuevo servicio.

“A partir de hoy, nos asociamos con Pluto TV para que puedas acceder a más de 300 canales de TV en vivo gratuitos en Google TV. Visita la pestaña En vivo para ver qué hay ahora o consulta las recomendaciones de TV en vivo gratis en la pestaña Para ti. Esta nueva integración con Pluto TV estará disponible en todos los dispositivos de Google TV en las próximas semanas”, informó Google.

Por ahora esta modalidad solo se incorporará a los clientes que habiten en Estados Unidos. No obstante, se estima que pueda extenderse a otras regiones del mundo para que más usuarios tengan acceso a Pluto TV de forma nativa.

01-12-2021 Interfaz de Android TV POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

Pluto TV inició hace un par de años sin hacer mucho ruido entre los servicios de televisión por Internet, sin embargo se ha ido expandiendo poco a poco llegando a varios países. Su crecimiento ha sido tal que los televisores Smart de Samsung en España agregaron varios de sus canales junto a otros de Rakuten TV.

Este impulso de la empresa adjunta de ViacomCBS tendrá otro gran impulso con Google, pues sus canales estarán integrados a sus televisores dentro de una pestaña, similar a Fire TV de Amazon.

Con estos sistemas de TV gratuitos, los usuarios ya no necesitarán antenas de señal o pagar televisión de paga, pues podrán ver la programación de diferentes canales en streaming con alta definición. Eso sí, a cambio tendrán que ver algunos comerciales, similar a la tele tradicional.

Lo anterior, como Google señala, también será un gran un alivio para quienes comienzan a preocuparse por su cartera cada que pagan la mensualidad de múltiples plataformas de streaming.

Pluto TV. (foto: Androidphoria)

Aunque la noticia de la integración nativa de Pluto TV a los dispositivos Google TV ha sido una gran noticia, no se ha dicho nada de forma oficial sobre la extensión del beneficio en otros países.

Otras formas de ver canales de televisión gratis

Google recomendó revisar el listado de películas de YouTube, ya que ahí hay acceso a cientos de títulos gratuitos a cambio de mirar comerciales. Algunas de las películas disponibles son: “Jingle All The Way,” “Serendipity” y “El Diario de Bridget Jones.”

También se puede disfrutar de seis meses gratis de Peacock Premium. Por tiempo limitado (en Estados Unidos) se puede activar desde Google TV u otros dispositivos con Android TV.

Foto: Google

Más sobre Pluto TV

A finales de marzo, ViacomCBS informó a Reuters que la plataforma de streaming gratuita Pluto TV llegaría a países de América de habla hispana con una oferta inicial de 24 canales.

El servicio, que incluye publicidad, puede verse a través de su aplicación en celulares y tablets, televisores inteligentes, su página de Internet o a través de los servicios de cable, con los que están cerrando acuerdos.

Pluto TV, que ViacomCBS adquirió a principios de 2019, alcanzó en Estados Unidos los 20 millones de usuarios promedio mensuales, después de sumar 8 millones en los últimos 10 meses, y ofrece contenidos de más de 300 canales. En América Latina esperan seguir creciendo hasta niveles similares a los de Estados Unidos.

(Con información de Reuters)

SEGUIR LEYENDO: