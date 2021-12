Todo lo que debe hacer antes de vender su iPhone y así evitar problemas

Venta de iPhone. (foto: MovilZona)

Si usted está decidido a vender su iPhone, ya sea porque tiene uno nuevo o está pensando en renovarlo, necesita conocer las claves para hacerlo bien y no gastar mucho dinero en este proceso. En este artículo hemos resumido los principales aspectos que debe tener en cuenta para ello, por lo que le recomendamos que tome nota para cuando tenga pensado hacerlo.

Qué precio le debería poner a su iPhone

Si bien hay muchas tiendas que compran iPhones a buenos precios, al final siempre puede sacar más provecho de una venta de igual a igual. Y dado que usted es el único que decidirá el precio en este punto, puede complicarse más. Aquí hay algunos consejos:

- Eche un vistazo a la competencia, y dado que no es el único que vende este iPhone, debería poder determinar el precio promedio. Es importante que no supere la media de los demás, aunque es igualmente importante no ponerlo mucho más bajo ya que perderá mucho dinero.

- Determine su estado físico, siempre teniendo en cuenta que si presenta raspaduras o señales de uso, su valor disminuirá al final. Además, tenga en cuenta el estado de la batería , que cada vez más usuarios exigen al comprar un iPhone usado.

iPhone. (foto: The Groyne)

- Identifique si su venta incluye algún accesorio. Un cable de carga y un adaptador pueden ser esenciales, así como un auricular o un estuche de transporte. Puede tenerlo en cuenta para ofrecer un precio ligeramente superior , aunque no debería ir demasiado lejos.

- Fije un precio mental que no se lamente más adelante, pero realista. Digamos que no quiere menos de USD$ 550 para el dispositivo, entonces puede venderlo por USD$ 500 O USD$ 550 y si no puede venderlo así, acepte como mínimo USD$ 450 y trate de no salir de esta propuesta.

Proteja sus datos antes de vender su iPhone

Una vez que haya encontrado un comprador para su dispositivo, sea quien sea y el valor que haya negociado, es importante que no le dé su información personal. Y en este sentido, es fundamental que sepa restaurar por completo el iPhone.

Y restaurarlo desde configuración no es lo mismo que computadora. En la primera forma, solo necesita sobrescribir los nuevos datos en los datos antiguos, cuando está conectado a la computadora, puede borrar completamente los datos. Por lo tanto, este segundo método no solo será más efectivo para asegurarse de que sus datos se borren por completo, sino que también evitará errores de software para los nuevos usuarios del dispositivo.

Restaurar iPhone desde computadora. (foto: Dr. Fone)

Es importante que también lo elimines de tu lista de dispositivos, esto lo puedes hacer desde tu iPhone o iPad yendo a Configuración > tu nombre, pero también a través de la web de iCloud. Por supuesto, recomendamos hacer esto solo una vez que haya restaurado el dispositivo.

Y con respecto al aprovisionamiento de terminales, es importante que no agregue ningún perfil, incluso si no es con su ID de Apple. El nuevo usuario debe ser el que configure todo, por lo que debe dejarlo en la pantalla inicial, donde dice “Hola” en varios idiomas.

Otro aspecto importante, que si bien sirve de conclusión, es de lo más relevante: detecte estafas. Si alguien le pide una transferencia bancaria, o le pide información personal o financiera de una manera muy extraña, desconfíe. Priorice siempre las transacciones directas para evitar que su iPhone y/o datos personales caigan en las manos equivocadas.

