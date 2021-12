Así funciona el nuevo chip de Snapdragon que mejoraría la fotografía en los celulares

Foto de archivo. | Crédito: QUALCOMM

La familia de procesadores Snapdragon han estado presentes en casi todos los teléfonos de alta gama en los últimos años, y como es costumbre, Qualcomm ha celebrado su evento anual con el fin de anunciar las novedades de su último chip.

En el marco de este evento presentó su nuevo desarrollo, se trata del Snapdragon 8 Gen 1 que se integrará en la mayoría de los próximos teléfonos, de los que se espera salgan los primeros a finales de este año.

Para empezar, este nuevo procesador posee capacidades que en el momento actual no se puede aprovechar del todo, pues como primera característica la compañía asegura que este chip alcanzará velocidades de conexión de hasta 10 GB por segundo (Gbps).

No obstante, a pesar de ser un gran avance, no representa un cambio muy grande en la vida real, debido a que actualmente las redes 5G más rápidas no ofrecen velocidades superiores a 4 Gbps en las mejores condiciones, por lo que supera las capacidades actuales; sin embargo, cabe destacar que con acceso a WiFi 6, el Gen 1 soportará velocidades de hasta 3.6 Gbps.

Esta vez Qualcomm ha realizado un esfuerzo significativo con la cámara, pues este nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1 cuenta con un procesador de señal de imagen de 18 bits, toda una novedad, pues según la compañía, procesará imágenes 4.000 veces más rápido que su antecesor, el Snapdragon 888.

Los nuevos teléfonos que integren este chip podrán capturar fotos a 3.2 gigapíxeles por segundo, esto significa que este chip procesará datos de las cámaras sin ningún retraso del obturador.

Como otro avance importante para la industria de teléfonos móviles, la compañía asegura que soportará capacidades de captura de imágenes 8K a 30 fps (cuadros por segundo). Bajo la misma línea, el Gen 1 admite la captura de imágenes Ultra HD a 120 fps y puede grabar videos en cámara lenta a 960 fps con una resolución de 720p.

En comparación de sus antecesores, el chipset no ofrecerá un rendimiento marcadamente superior comparado con lo que ya hacía el Snapdragon 888 Plus; no obstante, el valor agregado que promete Qualcomm con este nuevo lanzamiento es un rendimiento más rápido en tareas relacionadas con la IA, todo gracias a un nuevo motor de inteligencia artificial que según la compañía supera cuatro veces al de su predecesor.

Otra característica que destaca en el Gen 1 tiene que ver con el rendimiento de los juegos, pues la GPU Adreno ofrece una velocidad de renderizado 30 por ciento más rápida con un 25 por ciento menos de consumo de energía.

Por último, dentro de las lista de características presentadas por Qualcomm se encuentra una compatibilidad con ‘Android Ready SE’, lo que permitirá almacenar datos como llaves de auto e identificaciones digitales.

