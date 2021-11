PlayStation 5, hackeada un año después de su lanzamiento

PlayStation 5 es hackeado pero no se revelan los métodos que se usaron. (foto: Notebookcheck.org)

Los hackers pueden haber hecho grandes avances en el jailbreak de PlayStation 5 durante el fin de semana. El grupo de hackers Fail0verflow afirmó haber logrado obtener claves dese la raíz del PS5 que les permiten descifrar el firmware de la consola.

Además, el ingeniero y especialista en seguridad de Google, Andy Nguyen, reveló que realizó lo mismo y pudo acceder al menú de depuración de una PlayStation 5 en versión comercial. De esta manera, el experto mostró una imagen donde exhibe el descubrimiento de dicha vulnerabilidad por parte de la consola de Sony, algo que sin duda habrá encendido las alarmas en la empresa.

Tweet de Andy Nguyen. (captura: @theflow0 en Twitter)

Los dos exploits son particularmente notables por el nivel de acceso que teóricamente dan al software de PS5. El firmware descifrado habilitado por las claves de Failoverflow potencialmente permitiría a los “hackers” informáticos aplicar ingeniería inversa al software de PS5 y potencialmente crear precisamente hacks que permitan instalar Linux, emuladores o incluso software pirateado en consolas Sony más antiguas.

Pese a ello, ambos casos no suponen un riesgo inminente para PS5, ya que aunque se ha vulnerado la seguridad, ni el grupo de hackers ni el especialista de Google han mostrado el proceso para conseguirlo. Además, no han manifestado su deseo de recibir ningún tipo de “rescate” o “incentivo” por hacerlo, aunque no se excluyen algunas posibilidades por parte del grupo.

La realidad es que Sony debería trabajar para solucionar esto parcheando esta vulnerabilidad. Así, la seguridad de la propia consola podría verse comprometida, pero también es cierto que la empresa podría contactar con el grupo y el experto para reforzar este problema y, con él, encontrar una solución a esta terrible situación.

PlayStation 5 con ranura de disco. (foto: linio.com)

PlayStation 5 digital o con lector de disco: elija la mejor opción según sus necesidades

Con dos modelos de PlayStation 5 disponibles, puede resultar difícil decidir cuál es el adecuado para usted. La pregunta más frecuente de los usuarios de la consola de Sony es, si optar por la PS5 con unidad Blu-Ray 4K, o gastar un poco menos y comprar la PS5 Digital Edition.

Si desea leer la nota completa, donde se detallan las especificaciones de cada consola, ingrese a este enlace .

Conozca las diferencias entre el PS5 con entrada de disco contra su versión digital. (foto: Esquire)

Ambas consolas son muy difíciles de encontrar en este momento, ya que la demanda sigue superando a la oferta. La edición digital de la PS5, en particular, parece ser aún más difícil de encontrar que el modelo estándar, y es probable que las tiendas hayan recibido menos unidades de Sony.

Los minoristas también serán más reacios a promover abiertamente el modelo digital debido al precio más bajo y a la falta de un disco duro, lo que excluye la posibilidad de vender combinaciones de consola con juegos físicos que pueden aumentar las ganancias.

Juegos PS5 y PS5 versión digital:

Aparte del hecho de que uno juega desde discos y el otro es exclusivamente desde el sistema de almacenamiento interno de la consola, las ediciones digitales de PS5 y PS5 juegan exactamente los mismos juegos de PS5 exactamente de la misma manera.

Con especificaciones internas idénticas, podrá disfrutar de juegos en 4K a velocidades de actualización rápidas tanto en la PS5 como en su contraparte solo digital, y no esperará ver diferencias en el juego entre los dos.

Videojuegos digitales en PS5. (foto: as.com)

Donde las cosas se vuelven un poco negativas de una versión contra otra es en el frente de compatibilidad con versiones anteriores. Pues bien, la edición digital de la consola reproducirá títulos de PS4, pero, por supuesto, no podrá reproducir su colección de discos existente. En su lugar, probablemente tendrá que comprarlo nuevo digitalmente.

