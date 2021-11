Google Fit: paso a paso de la configuración en iOS y Android para disfrutar los beneficios de una vida saludable

Aprenda cómo configurar Google Fit en iOS y Android. (foto: Andro4all)

Las personas son cada vez más conscientes de su salud. Tratan de comer saludable y organizan su alimentación o ejercicio, basados en un control sobre los signos vitales junto a otros datos de salud.

Para poder controlar el estado de salud, Google Fit se está convirtiendo en una de las opciones para realizar un seguimiento de todos los datos de salud y así, tener toda la información y estadísticas centralizadas en la aplicación para seguir fácilmente los avances.

A continuación, le explicaremos qué es Google Fit, cómo funciona y cómo configurarlo en el dispositivo móvil.

Qué es Google Fit

Google Fit es una aplicación que fue creada para medir el entrenamiento diario y por medio de varios parámetros, le avisa al usuario si está haciendo o no el entrenamiento de manera correcta.

De forma predeterminada, la aplicación del teléfono móvil siempre está activa en segundo plano y registra automáticamente todas las actividades. También, tiene la opción de ingresar otras actividades manualmente si no están registradas con la aplicación, e incluso solo puede usar esta función desactivando el registro automático.

Estadísticas de Google Fit. (foto: elespanol.coml)

Todos los datos que recibe Google Fit se utilizan para ofrecerle dos objetivos de actividad que se dice haber acordado con la Organización Mundial de la Salud y que pueden mejorar el bienestar de las personas con más años de vida.

El primero de los objetivos son sus minutos activos, que es la cantidad de tiempo que pasa moviéndose a lo largo del día. Este parámetro cuenta cada vez que realiza alguna actividad física, desde caminar hasta correr, clases de baile o acudir al gimnasio. Por defecto, Google da 60 minutos al día, aunque puede configurarlo para que se adapte a las necesidades.

El segundo objetivo son los denominados puntos cardio, que son un poco más complejos. Google le brinda este tipo de puntos por actividades que aceleran la frecuencia cardíaca, como caminatas rápidas. Si hace un ejercicio relativamente ligero obtendrá un punto por minuto , y si comienza un ejercicio más intenso obtendrá hasta dos puntos.

Cómo funciona Google Fit

Google Fit recopila datos sobre sus actividades mediante los sensores de los dispositivos. Por ejemplo, con sensores de movimiento y GPS, puede indicar cuándo y dónde se está moviendo. Con estas métricas, Google Fit calcula la actividad y otros datos, como las calorías quemadas.

Uno de los parámetros más útiles es la información GPS. Con él, no solo mostrará en un mapa qué ruta tomó durante cada sesión de entrenamiento o cada vez que salió a caminar, sino que también va a calcular la velocidad a la que se movió o las distancias totales que está recorriendo.

Pantalla principal de Google Fit. (foto: El Español)

Con estos sensores calculará los dos objetivos de actividad, los minutos totales de actividad y los puntos cardiovasculares. Estos dos objetivos aparecerán en la pantalla principal en círculos que se irán llenando a medida que se acerque al objetivo diario. Cuando los complete, aparecerá una animación que le indicará que ha hecho un buen trabajo.

Justo debajo de los indicadores de estos objetivos, aún en la pantalla principal, verá el total de pasos, calorías y kilómetros que has recorrido el día que estás. En la parte inferior de la pantalla puede acceder al campo Diario, donde puede ver todos los ejercicios que ha realizado.

Cómo configurarlo paso a paso

1. Para comenzar a utilizar Google Fit, debe descargar la aplicación disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store. Una vez descargado, inicie la aplicación. En la primera pantalla, deberá iniciar sesión con su cuenta de Google. Si tiene Android, detectará automáticamente lo que usas en tu móvil, permitiéndote continuar con ese usuario o iniciar sesión con otro.

2. En el segundo paso tiene que configurar sus datos personales. En ellos tendrá que decir su sexo y edad pero también, indicar peso y altura para que Google pueda usarlos calculando esfuerzo, calorías quemadas.. Cuando complete todos los detalles, haga clic en Siguiente .

3. A continuación, Google Fit te mostrará una pantalla donde le dirá cómo usa sus datos para medir la actividad y le pedirá permiso para recolectarlos. Aquí tiene que hacer clic en el botón Sí, acepto para autorizar a Google Fit a que funcione con normalidad.

4. En el siguiente paso, Google Fit le pedirá permiso para obtener la información de su ubicación. Si desea que pueda recopilar automáticamente dónde va, haga clic en Activar y luego otorgue permiso para acceder al GPS. Con esta opción encendida, la aplicación calculará sus rutas y los datos resultantes. Por lo contrario, si no lo desea, incluso si eso significa que no registra su actividad y deba ingresarlo manualmente, haga clic en Ahora no.

5. Luego le mostrará una pantalla explicando los dos objetivos que propone la aplicación. Cuando pase, deberá configurar el objetivo de minutos activos por día, que por defecto serán 60 pero puedes cambiarlo. Una vez hecho esto, haga clic en Siguiente.

6. A continuación, deberá establecer su objetivo de frecuencia cardíaca diaria. En esta pantalla la aplicación explicará cómo se asignan. De forma predeterminada, la aplicación le asignará 10, aunque simplemente completar sus minutos de actividad diaria puede quintuplicarlos fácilmente, por lo que es posible que desee agregar más. Una vez elegido, haga clic en Agregar objetivos para continuar.

7. Y los dos últimos pasos de la configuración son rápidos. En el primero, se le dirá cómo funciona el visor de destino, y en el segundo, terminará de mostrar cómo funciona el indicador. En estas dos pantallas simplemente debe seguir presionando Siguiente y Listo.

Estadísticas de Google Fit. (foto: El Español)

SEGUIR LEYENDO: