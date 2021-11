Usuarios de Apple advierten algunas fallas en la nueva actualización del Mac

Varios usuarios de Mac se han quedado sin computadora tras la actualización Monterey (Foto: NotebookCheck.net)

Tras la más reciente actualización de macOS Monterey de Apple, usuarios han reportado fallas e inconsistencias que en algunos casos han dejado a las computadoras inservibles, puesto que las pantallas de quedan en negro total.

De acuerdo con Forbes, las fallas han surgido en torno a la interfaz de usuario (UI por sus siglas en inglés), que incluye comportamiento irregular con el notch, y faltas en el mantenimiento para pantallas de 120 Hz Pro Motion de Apple.

Todas las fallas estarían relacionadas al macOS Monterey que es parte del nuevo hardware de la empresa, sin embargo, algunos de los modelos viejos de Mac y MacBook que pueden hacer la actualización han tenido dificultades.

Actualización de macos Monterey (Foto: Captura de pantalla)

De tal modo, el experto del citado medio, Ewan Spence, recomienda tener cuidado ya que hacer la actualización del sistema ya ha dejado un sinnúmero de MacBooks, Mac Minis y iMacs muertas tan pronto inician el proceso.

Dichas fallas han sido reportadas por usuarios en múltiples foros de mantenimiento de Apple, quienes acusan que antes de la actualizaición su dispositivo trabajaba bien. Describen los errores de la siguiente forma:

“Tengo una MacBook pro 2019 y después de la actualización Monterey la computadora no volvió a encender. Verifiqué las sospechas habituales (pram -Parameter Random Access Memory, utilizado para resetear el dispositivo-, presionar comando-opción-r, etc.) pero no pasó nada. La computadora está bien cargada, pero nada, no repica, no hace ruido el hard drive, es simplemente una computadora muerta despúes de la actualización Monterey”, dijo un usuario.

Uno de varios usuarios quejándose de la actualización maCOS Monterey (Foto: Captura de pantalla)

“Estaba actualizando mi MacBook Pro del 2018, todo iba bien hasta que la pantalla repentinamente se puso negra y despúes ya no volvió a encender. He checado el cable, el brick, todo. Presioné el botón de encendido por 10 segundos y nada pasó. Mi MacBook ya no da señales de vida”, dijo otra usuaria.

“Despúes de bajar la actualización, comencé su instalación, sin embargo, en el reinicio ya no volvió a prender, se quedó apagada. Solamente una pantalla negra. La computadora se calienta cuando la pongo a cargar y eso es todo, no da más signos de vida. Intenté de presionar el botón de encendido, shift, control, la opción de llave por 15 segundos y nada”, reveló otro afectado.

Según indican, las fallas parecen prevalecer en las laptop MacBook Pro, Mac Mini y iMac de modelos antiguos.

La actualización parece afectar a computadoras viejas (Foto: Captura de pantalla)

Una de los signos en común es que todas estas máquinas ejecutan la arquitectura de Intel, en lugar del propio chipset de Apple, que fue introducido a finales del año pasado en parte de la cartera de productos.

Algunas de las recomendaciones en algunos foros no oficiales de Apple, así como en Reddit, es que para revivir a las computadoras se utilice el procedimiento Apple Configurator 2 el cual parece estar teniendo cierto éxito entre los afectados, sin embargo, no es una garantía de que pueda funcionar. No obstante se debe de tener en cuenta que para realizar este procedimiento es necesario tener una Mac secundaria para que haga el trabajo y se pueda borrar la información del disco primario y restaurar el firmware.

Sitios como DigitalTrends señalan que por la frecuencia del problema ocasionado por macOS Monterey lo lógico es que Apple publique una solución concreta, posiblemente más sencilla que usar una segunda Mac para restaurar a la primera, como llevar el equipo a soporte técnico y reponer sin costo las piezas que pudieran haber resultado dañadas permanentemente tras la actualización.

SEGUIR LEYENDO: