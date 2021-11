Las nuevas tecnologías que debe tener en cuenta a la hora de seleccionar un televisor

El televisor ha sido por años la compañía de las familias en el mundo y de hecho, uno de los productos que más se vende.

Por ejemplo, la semana pasada se llevó a cabo en Colombia uno de los días más esperados por los comerciantes y consumidores, el primer día sin IVA, de manera virtual y presencial.

En esta oportunidad, los comercios nuevamente observaron que los televisores fueron uno de los productos preferidos en las compras, según Mercado Libre, las categorías más buscadas y compradas fueron tecnología y electrodomésticos. Dentro de estas categorías los productos con mayor volumen de ventas fueron celulares con un ticket promedio de $900.000, electrodomésticos con un promedio de $330.000 en gasto, computadores con un ticket promedio de $1.000.000 y televisores con un promedio de $1.300.000.

Estos últimos son los más usados en los hogares y establecimientos comerciales, pero se ha identificado que casi en todo el mundo sucede lo mismo, al momento de seleccionar el producto hay inseguridad para tomar la decisión porque se desconocen las nuevas tecnologías. Aún sabiendo cuánto dinero invertir, los usuarios se quedan cortos en argumentos frente a las novedades tecnológicas.

A continuación, les traemos detalles de lo nuevo para que usted tenga presente y no se enrede, vaya a la fija y seleccione lo que más le convenga frente a sus necesidades y uso en casa o comercio:

- Libre de quemado de pantalla

En el mercado de la tecnología se conoce el efecto de quemado de pantalla, que ocurre cuando la imagen proyectada durante mucho tiempo deja una marca blanca en la misma. Esto se puede evitar accediendo a los televisores QLED que no presentan retención de imagen e incluso, si una escena se muestra de forma estática durante períodos prolongados no habría problema.

Además, muchos de ellos ya ofrecen la opción de no dejar cables a la vista; la opción Eco One Remote, para controlar varios dispositivos conectados al televisor; y el Modo Ambiente, mediante el cual el televisor se convierte en parte de la decoración. Sobre esta última característica se conoce a The Frame y The Sero.

El primero, tiene marcos magnéticos intercambiables; opciones de instalación en pared, caballete o mesa; y la posibilidad de proyectar obras de arte o fotografías mientras está apagado.

El segundo, permite que el televisor también se voltee de manera vertical con un sistema de sonido de 60 watts en su base.

- Sonido

Actualmente, las marcas ofrecen una diversidad de barras de sonido. Según Samsung, “se debe seleccionar calidad de sonido y características innovadoras; diseño elegante y sobrio; una fácil instalación y conexión mediante tecnología bluetooth para ver los programas favoritos y disfrutar de una excelente experiencia de entretenimiento”.

De esta manera, debe tener claro si los televisores que seleccionó son aptos o no para la conexión de los dispositivos de audio que generan experiencias más inmersivas, especialmente para los juegos y películas; y que además necesitan casi siempre bluetooh.

- Tecnología 4k

4K es un elemento muy comercial pero que muy pocos conocen, esto se refiere a una imagen en ultra alta definición (Ultra HD) con una resolución horizontal de aproximadamente 4,000 píxeles.

Actualmente, se conoce la línea Crystal UHD 4K que no es tan costosa y que permite una mejor resolución; según la multinacional coreana, existe en esta opción un diseño libre de cables, conexión bluetooth, asistente de voz Bixby y One Remote (control universal) para controlar varios dispositivos conectados al televisor.

Llegada de nuevos actores al mercado

Recientemente, se anunció en Colombia la llegada de TCL, que según datos de GFK obtuvo el segundo mayor número de ventas de televisores en Estados Unidos durante 2020, y actualmente, celebra el aniversario número 40.

Los dispositivos tienen un sistema operativo Android y próximamente tendrá la opción de Google TV.

