MacBook: cómo alargar la vida de la batería de su portátil

MacBook Pro. (foto: ComputerHoy.com)

Sin duda, una de las ventajas de un portátil es la posibilidad de utilizarlo de forma inalámbrica y utilizar la batería solo lo mínimo indispensable. Sin embargo, esta se puede desgastar con el tiempo, por lo que cada vez durará menos y tendrás que recurrir a un cargador de antemano, con lo que pierdes el beneficio de prescindir de cables. Por este motivo, a continuación tendrá algunos consejos para el cuidado de la batería de su MacBook, ya sea una MacBook Pro o MacBook Air.

Cómo alargar la vida útil de la batería en una MacBook

Lo primero que debemos distinguir es la salud de la batería y su vida útil. Cuando hablamos de salud, nos referimos al estado físico de la batería de una forma muy general. El buen estado alarga la vida útil de la MacBook y le permite una mayor autonomía sin depender de cargadores, y aquí es donde entra en juego la duración. Más adelante, en otro apartado, se explicará cómo la batería suele durar más.

A continuación, se ofrecen algunos consejos para prolongar la vida útil de la batería:

1. Primera carga completa

Si ha adquirido una nueva MacBook o ha cambiado recientemente la batería, se recomienda cargarla al 100% la primera vez que la conecte a la corriente sin interrupción, sin importar si el equipo está apagado o en uso durante la carga. De esta forma ayudará a que la calibración de la batería en el dispositivo se haga más rápido y a la larga no sufra tanto.

MacBook cargándose. (foto: HardZone)

El dato: Respecto a si usar la laptop o no mientras se carga. Lo cierto es que en principio no debería importar. Lo más recomendable es que mientras se está cargando lo mantenga apagado o en reposo sin usarlo. Ahora bien, si necesita usarlo mientras tanto puedes hacerlo, aunque se aconseja no realizar procesos muy pesados, ya que puede empezar a sufrir para llegar a los 100%.

2. Mantener la temperatura del portátil en un ambiente óptimo

Según la misma compañía de Apple, una MacBook siempre debe dejarse en lugares donde la temperatura no baje de los 10 ° C y no supere los 35°C. 22°C es la temperatura ideal para la empresa.

Temperatura dispositivos Apple. (foto: Blog de ChristianDvE)

Tampoco se recomienda su uso en lugares que no cumplan con las condiciones, lo mismo se aplica al almacenamiento cuando está apagado, que debe seguir las mismas indicaciones.

3. No realizar procesos que calienten la batería del portátil

Relacionado a lo anterior, no se recomienda que la temperatura interna de la MacBook sea siempre alta. Hay aplicaciones que pueden medirlo y proporcionarte los datos para que siempre lo tengas visible. Si se trata de su equipo de trabajo y necesita herramientas potentes, no podemos decirle que no lo use, aunque se le recomienda que tenga cierta precaución al hacerlo e intente exponerlo a estas temperaturas durante el menor tiempo posible.

MacBook Pro. (foto: TechMapa)

A veces, los ventiladores no se encienden correctamente, por lo que otras aplicaciones pueden ayudarlo a controlarlos y encenderlos cuando los necesite. También es importante colocarlos sobre una superficie fría que ayude a controlar este parámetro.

4. ¿Mantener o no la MacBook cargando?

Existe un gran debate sobre si es bueno o malo usar la MacBook mientras se carga. Como se dijo en uno de los primeros puntos, a la hora de realizar la primera carga del equipo no se recomienda. Aunque normalmente sí, ya que eventualmente la MacBook consumirá energía directamente de la red sin necesidad de la batería, aunque la volverá a requerir en el momento en que la desenchufe.

MacBook cargando. (foto: Hablando de Manzanas)

A priori, los ciclos de batería todavía se consumen en la MacBook incluso mientras se carga, por lo que realmente no importa si lo tiene cargando o no. Ahora, si está haciendo un uso muy intenso que normalmente consume mucha batería, debería tenerlo enchufado.

5. Completar un ciclo de carga al mes

Se considera un ciclo de carga completo cuando el equipo se carga de 0% a 100%. Para ello, lógicamente, hay que descargar completamente la batería y el ordenador se apague. Por lo tanto, se recomienda que use su computadora al menos una vez cada 30 días sin un cargador y espere a que se agote.

Ciclo de la batería de MacBook. (foto: Actualidad iPhone)

Esto ayudará a que los electrones de la batería mantengan un flujo constante y no se deterioren tan fácilmente. Por último, no pasa nada si no se hace en un mes o si se hace más de una vez. No notarás un deterioro en la salud de tu batería, aunque si lo haces con mucha frecuencia puedes experimentarlo.

