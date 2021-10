Qué tanto creció el uso de pagos digitales en el último año

El avance en el paso a la virtualidad fue uno de los cambios que dejó la crisis sanitaria. (Shutterstock)

La digitalización de la economía es una de las áreas que más se ha impulsado con la pandemia por covid-19, especialmente en Latinoamérica. De acuerdo con un estudio liderado por Mercado Pago, división de pagos de Mercado Libre, y Trendsity, al menos uno de cada cuatro usuarios decidió adoptar una billetera digital en la región en medio del aislamiento obligatorio, mientras que más del 50 % decidió aprender un poco más de temas como el ahorro o la inversión durante el tiempo que pasó en su casa.

Cabe recordar que una billetera virtual es una aplicación móvil con la que se pueden realizar pagos sin contacto con ayuda de tarjetas virtuales, ya sea débito o crédito. También funcionan como alcancías virtuales. Algunas de estas son Samsung Pay o Google Pay.

“La investigación tiene como objetivo entender la situación actual de la educación financiera y analizar los desafíos que existen en ese sentido para lograr una masiva inclusión al sistema financiero de la mayoría de la población”, indicó Mercado Pago por medio de un comunicado oficial.

Así, por ejemplo, en el caso de Colombia el crecimiento en relación con las herramientas digitales ha sido una sorpresa para la región al registrar un 87 % de nuevas transacciones digitales, de acuerdo con datos de Banca de las Oportunidades.

Ahora bien, las actualizaciones no han llegado solo en cuestión de los clientes, sino que los vendedores colombianos también han visto avances en los procesos de pago por medio electrónico. “Acorde a la investigación, en el indicador de acceso a herramientas de cobro digital por parte de vendedores, el país mostró una de las tasas de adopción de esta tecnología más grandes en toda la región con un 40% de los encuestados”, superado solamente por Argentina, país en que el 50 % de sus pagos se realizan de forma digital.

Por otra parte, la investigación también arrojó que el 91 % de los tenderos reconoció que actualizarse a estas nuevas herramientas digitales fue un aliciente para que nuevos clientes llegaran durante la pandemia, además de que “el 86% de los colombianos que utilizan billeteras digitales manifestó que la pandemia potenció la digitalización, mientras que el 68% de los no usuarios de billeteras reconocieron esta transformación”.

EFE/ Carolina Lotti

¿Cuánto saben los colombianos de economía digital?

Ahora bien, en la investigación también se analizó el nivel de conocimiento que tienen los colombianos sobre los nuevos métodos de economía digital arrojando que “las billeteras digitales actúan como impulsores para el ingreso de personas al sistema financiero y ayudan a los usuarios a adquirir nuevos conocimientos financieros. El 30% de los usuarios de estas tecnologías respondieron más preguntas sobre temas financieros, comparado con un 16% de consumidores que no las usan”.

En cuanto al nivel de conocimiento que tienen hombres y mujeres de forma separada, el informe asegura que el 32 % de los primeros evidenciaron saber sobre economía digital, frente al 27 % de las mujeres encuestadas.

“En el caso de Colombia, desde Mercado Pago vimos que aumentó el nivel de bancarización, y los usuarios muestran mayor conocimiento en terminología financiera. No obstante, debemos cerrar la brecha de nivel de educación financiera entre usuarios y no usuarios de billeteras digitales. En Colombia, las fintech pueden contribuir con la adopción y la educación financiera al incluir a quienes no pueden acceder al sistema financiero tradicional, por lo que seguiremos trabajando por democratizar la soluciones digitales por medio de innovación, tecnología y herramientas para los consumidores”, señala Diego Navarro, director de Mercado Pago en Colombia.

