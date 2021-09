Nintendo anuncia nueva suscripción online con la llegada de N64 y Sega Genesis a Switch

La Nintendo 64 originalmente salió en los años noventa y esta sería la primera vez en que se podrían jugar varios de sus títulos en la última generación de consolas (Foto: Especial)

Como parte de sus anuncios más recientes en el evento Direct, Nintendo anunció que pronto integrarán una nueva membresía de suscripción para su plan de multijugador en línea que incluirá emuladores de Nintendo 64 y Sega Genesis.

El nuevo plan, que se llamará Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión, será opcional e integrará varias novedades a los juegos de las clásicas consolas como la posibilidad de jugar mediante conexión en línea con otros usuarios de la misma membresía.

Algunos de los juegos que harán parte del catálogo de Nintendo 64 son Super Mario 64, Mario Kart 64, Starfox 64, Yoshi’s Story y The Legend of Zelda: Ocarina of Time . Muchos de estos han sido considerados como uno de los más icónicos y desde antes muchos fans habían pedido que la compañía desarrollara alguna forma oficial para poder jugarlos en la actualidad.

El catálogo de Sega Genesis es lo que más sorprendió a los fans pues no solo fue considerada una de las consolas rivales de Nintendo para la época en que había salido originalmente en los años 90, sino que se trata de la primera consola de otra compañía en ser emulada por la máquina de los creadores de Super Mario.

Entre los juegos disponibles de la clásica consola de Sega se encuentran Castlevania Bloodlines, Contra: Hard Corps, Eco the Dolphin y Golden Axe. Uno de los títulos que más destaca del listado hace de las primeras apariciones del famoso erizo azul, pues se trata de Sonic 2.

Además de los juegos de estas consolas, la compañía también reveló que lanzarán dos nuevos controles físicos basados en los mandos propios de Nintendo 64 y Sega Genesis que se estarán vendiendo por 49,99 dólares cada uno. Además de tener la apariencia clásica, incluirán los botones adaptados de la Nintendo Switch para poder también usarse con otros juegos.

Sobre el precio de la nueva suscripción, Nintendo aún no ha revelado cuánto podrá costar, pero medios como Engadget y Polygon consideran que el resultado más lógico es que termine valiendo más de los actuales 3,99 dólares al mes que cuesta la membresía actual de Nintendo Switch Online. La compañía aclaró que darán más información al respecto cuando la fecha de lanzamiento oficial esté más cerca.

