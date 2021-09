Portaltic.-Nintendo Switch ya permite conectar auriculares inalámbricos Bluetooth

18-04-2019 Consola Nintendo Switch POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Nintendo ha lanzado la nueva actualización de su videoconsola Switch que trae el soporte para los dispositivos Bluetooth de audio, aunque la compañía advierte de limitaciones en su uso y de efectos como la latencia.



La compañía explica que los usuarios pueden conectar un dispositivo Bluetooth de audio (como auriculares inalámbricos) cada vez con la nueva actualización (v13.0), aunque tienen la posibilidad de guardar hasta un máximo de diez en la consola. No permite, por el momento, conectar micrófonos inalámbricos.



No obstante, si usan un dispositivo de audio conectado mediante Bluetooth solo podrán conectar hasta dos mandos inalámbricos, es decir, un par de Joy-Con. Solo se podrán conectar más mandos cuando se desconecte el dispositivo de audio, como detalla la compañía en la página de Atención al Cliente.



El usuario verá también que si inicia una partida multijugador en modo local el dispositivo Bluetooth de audio se desconectará, ya que no es compatible con la comunicación local. Y según el dispositivo, puede experimentar latencia de audio.