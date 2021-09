Los mejores memes que dejó el Apple Event 2021 y el iPhone 13

Los usuarios no pudieron evitar crear memes en redes sociales (Fotos: Twitter)

Este martes 14 de septiembre se llevó a cabo uno de los acontecimientos tecnológicos más esperados de los últimos meses. La empresa Apple presentó su segundo evento del 2021, en el cual comunicó al mundo entero sus más recientes innovaciones y productos.

Como cada mes de septiembre se realizó el California Streaming, momento donde la compañía aprovechó para ofrecer un primer acercamiento a la nueva generación de sus famosos celulares (iPhone), tabletas (iPad), relojes tecnológicos (Apple Watch) y auriculares (AirPods).

Cada uno de estos eventos, desde hace ya algunos años, se ha caracterizado por contar con un nombre en específico para diferenciarlo de sus antecesores. El nombre elegido para el evento de 2020 fue Time Flies o El tiempo vuela (en español), mientras que en esta ocasión el título es el ya mencionado California Streaming o Transmisión desde California.

No obstante, los productos tangibles no fueron los únicos que resultaron ser noticia, puesto que también se dio un pequeño vistazo a los próximos contenidos de la plataforma de streaming Apple TV+, entre los que destacaron la nueva temporada de The Morning Show, Sea, Ted Lasso e Invasión.

El Apple Event se realizó desde el Apple Park, ubicado en las oficias de la gigante corporación en Cupertino, un condado al interior del caluroso estado de California, en los Estados Unidos. Al igual que el año pasado, toda la presentación se realizó digitalmente debido a la pandemia por COVID-19.

Apple Park se convirtió en uno de los sitios más importante de la compañía, pues es la icónica sede de Apple desde el año 2017 donde se lleva a cabo gran parte de las investigaciones y avances tecnológicos, razón por la cual se volvió un sitio predilecto para lanzamientos.

Conviene recordar que desde los primeros anuncios al inicio de la empresa, el antiguo presidente, Steve Jobs, posicionó el mes de septiembre como el momento clave para el arribo de novedades que revolucionarán la industria, según él, en el mundo.

Este 2021 rápidamente el nombre del suceso se volvió tendencia en las redes sociales y en los principales buscadores de internet, ya que los seguidores y detractores de la marca no pudieron evitar centrar su atención en la innovación que presentó la empresa estadounidense.

Tal fue la emoción que muchos usuarios de Twitter volvieron al evento uno de los temas populares del día, debido a que la red social permitió interactuar con el hashtag. Cuando un usuario le daba “Me gusta” a uno de los mensajes que contenía el símbolo de asterisco especial para este día, inmediatamente aparecía una animación que duraba pocos segundos.

Todo lo anterior llevó a que el evento estallara en la web, especialmente porque los memes, las críticas, comentarios, enojos y alabanzas no tardaron en aparecer y destacarse, incluso, sobre los nuevos productos que se presentaron.

Algo que los internautas notaron es que los nuevos productos son similares a su generación anterior, situación que causó simpatía:

Mientras que los fanáticos más fieles de la marca mostraron emoción ante la presentación de este día:

Sin embargo, otros se sintieron decepcionados porque no se anunció la nueva actualización del sistema operativo, lo cual era una petición que los usuarios llevaban meses pidiendo:

En tanto, otros compararon las capacidades de los productos que se anunciaron, con el uso que los “mortales” le dan en la cotidianidad:

Incluso la realidad apareció para algunos otros, ya que los precios de los nuevos productos les parecieron “un poco” elevados para el salario con el que cuentan:

Pese a que el público se dividió entre la emoción y decepción, los consumidores más fieles aseveraron que adquirirán los productos en cuanto estén a la venta en los diferentes países:

