Grupo de doctores pide emojis más realistas de los órganos humanos para facilitar consultas

Algunos de los emojis actualmente disponibles con estética realista son los del corazón y los pulmones. (Foto: Archivo)

Actualmente, existe una gran variedad de emojis de todo tipo de cosas, desde animales hasta actividades, y cada vez se van agregando nuevos a medida que llegan actualizaciones a los servicios de mensajería, pero una serie de emojis que no parecen llevarse el estrellato serían aquellos basados en los órganos biológicos del ser humano con aspecto realista.

Este grupo de imágenes, para usar en los chats, es el que un grupo de médicos estaría rescatando y solicitando para que se agreguen y diseñen más bajo la idea de que estos recursos visuales, podrían convertirse en una herramienta muy útil para la atención de pacientes en la labor de los profesionales en áreas de la salud.

El doctor, Shuhan He, del Departamento de Medicina de Emergencia del Hospital General de Massachusetts, es quien está liderando la iniciativa argumentando que el campo médico se beneficiaría de un conjunto de emojis más completo y cohesivo. La propuesta se dio a conocer en un artículo publicado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) en la cual He y sus coautores, invitan a que se agreguen más emojis al estándar Unicode que puedan usar en contextos médicos.

Cabe aclarar que el estándar Unicode es el set de codificación de caracteres universal utilizado para la representación de texto para procesamiento del equipo, es decir, el grupo de símbolos e íconos aceptado universalmente para que funcione con los teclados de todos los dispositivos electrónicos en la actualidad.

Para He, el valor de estos emojis a la hora de tratar con pacientes trasciende cuando es necesario darse a entender, a pesar de estar usando lenguajes diferentes, con pacientes que tengan condiciones que les impidan la comunicación mediante el habla o con personas que simplemente no comprendan los términos médicos usados para referirse a ciertas áreas del cuerpo o detalles de la sintomatología.

“Especialmente cuando la comunicación rápida es clave, como en entornos de medicina de emergencia, la capacidad de confiar en una forma de comunicación de apuntar y tocar puede al menos ser útil y podría facilitar decisiones clínicas importantes”, explicó el profesional.

Actualmente, el estándar Unicode cuenta con cerca de 30 emojis que el doctor He ha considerado como útiles al usarse en contextos de medicina, entre los cuales se encuentran extremidades como los ojos, los pies y las manos, junto a elementos como una jeringa y una píldora.

Los íconos más destacados por el profesional son algunos de los más recientes que han servido para representar individuos con discapacidades, tales como el bastón color blanco, el aparato para oídos, así como las prótesis de brazo y pierna, por mencionar unos cuantos.

La propuesta incluiría nuevos íconos que ayudarían a representar órganos biológicos como el estómago, el hígado y los intestinos. Además de otros emojis para identificar equipos como una bolsa intravenosa, una tomografía computarizada y un paquete de píldoras.

Un punto que destacó He en la propuesta es el reciente crecimiento en prácticas de telemedicina con la llegada de la pandemia causada por covid-19. Para el médico esto ha sido un aspecto clave que requiere que los profesionales de la salud adapten su lenguaje al uso de emojis para ayudar a los pacientes a que comprendan de una mejor forma sus condiciones y respectivas instrucciones.

Por ahora no se ha conocido una respuesta oficial del consorcio Unicode, del cual forma parte empresas reconocidas como Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Oracle, SAP y Yahoo, junto a instituciones como la Universidad de Berkeley y un grupo extenso de profesionales.

Finalmente, el doctor He hace una invitación a que más profesionales de la salud se unan a apoyar la propuesta pues cree que podría redefinir y colaborar a mejorar la comunicación con los pacientes en esta era tecnológica. “Si no podemos comunicarnos, entonces no podemos ser buenos médicos. Y esto es lo fundamental para ser un buen médico “, argumentó el profesional.

