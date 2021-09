Día del programador: cursos gratuitos de uno de los puestos más requeridos en el mercado laboral

A los 256 días del año, se conmemora el día del programador

Hoy, 13 de septiembre, es el día del programador. Se celebra desde 2002, el día número 256 del año (por lo que en los años bisiestos, como el 2020, es el 12 de septiembre). La celebración fue propuesta por Valentin Balt y Michael Cherviakov, empleados de la compañía de diseño web Parallel Technologies. En 2002 entregaron una petición al gobierno ruso para conmemorar el día. Fue aprobada recién en 2009.

¿Por qué se celebra el día 256? Es la cantidad de combinaciones que pueden representarse con 8 bits (o 1 byte). Además, es la mayor potencia de 2 menor que 365. Nada librado al azar.

Hoy, el puesto de programador es uno de los más requeridos por el mercado laboral. De acuerdo a datos de LinkedIn, de los 10 trabajos con mayor demanda laboral, el primero es desarrollador de software. Capacitarse en lenguajes de programación y análisis de datos representa una herramienta muy útil hoy en día. No solo porque la oferta laboral es muy grande, sino porque el estudio de esta carrera permite conocer nuevas tecnologías.

Asimismo, es necesario saber que programar es un ejercicio diario que requiere disciplina. Es posible hacer cursos o incluso haber cursado una carrera para contar con conocimientos de programación, pero el trabajo diario y la práctica dan vida al rol de programador.

Según datos de LinkedIn, los 10 trabajos con mayor demanda en la economía actual y que están bien posicionados para crecer en el futuro son: desarrollador de software, representante de ventas, gerente de proyecto, administrador de TI, especialista de Servicio al Cliente, especialista de marketing digital, soporte de TI / Centro de Ayuda, analista de Datos, analista financiero y diseñador gráfico. Todos ligados a la revolución digital que atraviesa el mundo.

Fueron identificados por tener el mayor número de ofertas de empleo, contar con un crecimiento estable en los últimos cuatro años, pagar un salario del que se puede vivir y requieren habilidades que pueden ser aprendidas en línea.

Cursos gratuitos

LinkedIn presenta varios cursos gratuitos hasta el 31 de diciembre. Se destacan los siguientes:

- Desarrollador de software: es un curso de 8 módulos, con una duración de 20 horas. Permite adquirir algunas de las aptitudes más demandadas como JavaScript, Java, SQL, HTML, CSS y Python. Hay más de 15 millones de vacantes

- Analista de datos: en 12 módulos, y con una duración de 29 horas permite adquirir algunas de las aptitudes más demandas como análisis de datos, estadísticas, SQL e inteligencia empresarial. Hay más de de 360.000 vacantes.

Por su parte, la herramienta de aprendizaje GitHub Learning Lab, basada en un bot que utiliza repositorios para enseñar tecnología y programación a través de demos basadas en situaciones de la vida real, abre posibilidades. A medida que las personas se involucran en cursos y capacitaciones, tendrán la oportunidad de practicar habilidades en proyectos reales en un repositorio personalizado de GitHub.

Por otro lado, el programa MIT Course Ware ofrece 11 cursos gratuitos online de introducción a la programación. La mayoría de ellos orientados al aprendizaje de Python, más cursos de seguimiento y orientados a lenguajes específicos como Java, C, C++ y MATLAB. La lista de cursos disponibles se puede consultar aquí. Se trata de un programa de cursos gratuitos que realiza de forma online desde hace varios años el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos.

