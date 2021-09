Nintendo agregaría juegos de Game Boy a suscripción de Nintendo Switch

(Foto: Twitter Nintendo of America)

Nuevos rumores apuntan a que Nintendo tiene planeado incluir Game Boy y Game Boy Color a su lista de consolas disponibles en la suscripción Nintendo Switch Online, según informó el medio Eurogamer.

Actualmente la consola más reciente de Nintendo cuenta con un servicio especial agregado a su suscripción en línea por el cual está disponible un extenso catálogo de juegos que incluye títulos tanto de la clásica Nintendo Entertainment System y la Super Nintendo, pero de acuerdo con noticias recientes a esta biblioteca virtual, pronto podrían llegar juegos de las primeras consolas portátiles.

La información, que también fue corroborada por fuentes del podcast Nate the Hate y del portal Nintendo Life, afirmaría que la empresa de la gran N estaría preparando la inclusión de juegos de Game Boy y Game Boy Color para dentro de poco.

Ya desde 2019 se habían conocido posibles intenciones de Nintendo por incluir más consolas virtuales a su lista de beneficios de la suscripción en línea, pues desde ese entonces, un grupo de usuarios dedicados a hacer datamining y revisar archivos de código en las consolas encontró que en el mismo apartado donde se encontraban los emuladores de NES y SNES había otras dos estructuras de software que aún no se estarían usando.

Muchos creen que esos otros dos posibles emuladores serían aquellos que darían paso a que funcionen unas versiones digitales tanto del Game Boy como el Game Boy Color. Estas dos consolas han sido bastante importantes para la historia de Nintendo pues ambas se ubicaron entre algunas de las más vendidas en toda la historia con más de 118 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

En los primeros tres años Nintendo vendió 32 millones de aparatos (Foto: @BountyHuntersG1)

En las consolas Game Boy y Game Boy Color salieron clásicos que hoy en día son bastante aclamados tales como la primera generación de Pokémon con Azul y Rojo, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Metroid 2: Return of Samus, Dragon quest III y Kirby’s Dream Land. En caso de que fuesen lanzadas estas versiones digitales, también se trataría de la primera vez en que se permitiría jugar estos títulos de una manera oficial para la última consola de Nintendo.

Igualmente hay una cierta cantidad de fans escépticos ante la inclusión de estos juegos, principalmente por la limitada inclusión de juegos que consideran ha ofrecido el servicio hasta ahora pues aún hay juegos de SNES que no han tenido inclusión en la biblioteca digital como Chrono Trigger o Earthbound.

Sin embargo, este mes se están cumpliendo ya 3 años desde que Nintendo adoptó este modelo de suscripción, así que aún existe la posibilidad que decidan celebrarlo de una forma especial con la inclusión del nuevo catálogo para todos aquellos que estén inscritos usando una cuenta activa.

Igualmente, esta es una temporada bastante impresionante para Nintendo en cuestión de regresos de franquicias clásicas de videojuegos pues finalmente en octubre regresará Metroid con un juego completamente nuevo de la línea principal de la saga después de casi 20 años, al igual que el regreso de otros clásicos bastante anhelados como Super Monkey Ball y Advance Wars que estarán llegando a la consola en los últimos meses de este año.





SEGUIR LEYENDO: