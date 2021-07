Netflix estaría preparando una serie de Pokémon con personas reales

Esta nueva serie se realizaría aprovechando el previo éxito de la película Detective Pikachu (Foto: Warner Bros)

Una nueva serie basada en Pokémon con personas reales estaría en sus primeras etapas de desarrollo y tendría planeado su lanzamiento para Netflix, así lo reportó el medio Variety.

Esta nueva serie live-action de Pokémon estaría contando con la participación de Joe Henderson como escritor y productor ejecutivo. Henderson es reconocido por haber trabajado en otro proyecto que también es una adaptación, la serie de Lucifer que está basada en los cómics homónimos de DC. Además de este proyecto, el productor también estaría preparando otro proyecto para Netflix basado en su propio cómic, Shadecraft.

Lucifer, por su parte, inició como una serie de televisión de forma tradicional para la cadena Fox, aunque fue cancelada después de apenas 3 temporadas. Fue gracias a Netflix que se aprobó una nueva temporada y desde entonces la serie ha continuado su producción hasta el día de hoy siendo transmitida en la famosa plataforma de streaming.

Acerca de esta nueva serie basada en Pokémon, aún no se conoce ni la posible trama ni los actores que podrían estar involucrados, lo único asegurado es que tendrá un estilo realista diferente a las animaciones por las que ya ha sido conocida esta franquicia.

Lo más cercano que conocemos actualmente que podría parecerse a la nueva serie, sería la película de Detective Pikachu lanzada en 2019 y basada en el videojuego de igual nombre. La cinta, que contó con la participación de Ryan Reynolds y Justice Smith en los roles de protagonistas, se consolidó como todo un éxito en taquilla. El filme recaudó más de 430 millones de dólares en todo el mundo, casi triplicando el presupuesto invertido en su creación.

Es importante recalcar que Pokémon se ha consolidado como la franquicia multimedial con mayor recaudación a la fecha, con unos ingresos totales estimados alrededor de los 105 miles de millones de dólares. Ya varios proyectos relacionados con la marca más allá de los videojuegos han confirmado ser exitosos como lo demostró en su momento la aplicación Pokémon Go.

En cuanto a videojuegos, algunos de los lanzamientos más recientes de la franquicia han sido New Pokémon Snap, el juego en el que la misión es conseguir las mejores fotos posibles de las famosas criaturas en su hábitat natural, y Pokémon Unite, el juego de arena de batalla multijugador en línea que está en Nintendo Switch y tiene planeado un lanzamiento para dispositivos móviles.

Esta no es la primera vez que Netflix tiene algo que ver con Pokémon. La plataforma de streaming desde hace bastante tiempo ha tenido los derechos de transmisión de la serie animada oficial de Pokémon y también de algunas de las películas de animación basadas en esa misma serie. Los lanzamientos más importantes han sido las películas más recientes como Pokémon The Movie I Choose You! y Pokémon: El Poder de Todos, que cuentan una nueva línea argumental y se consolidaron como un gran éxito en Japón.

Lo sorprendente de este anuncio es el hecho de que Nintendo permita desarrollar contenido de una de sus marcas a un tercero, pues la empresa de videojuegos ha sido bastante reconocida por limitar bastante el uso de su propiedad intelectual. Desde hacía unos meses también había circulado el rumor del posible desarrollo de una serie en Netflix basada en el icónico videojuego The Legend of Zelda, aunque aparentemente este proyecto se habría caído.

Netflix ha demostrado bastante interés en adaptar contenido japonés a versiones con personas reales. Actualmente está preparando el lanzamiento de una serie live-action basada en el famoso anime Cowboy Bebop y previamente habían lanzado una película basada en Death Note, la cual tuvo una recepción bastante negativa.

