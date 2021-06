"New Pokémon Snap": un safari fotográfico de monstruos de bolsillo

SCREENSHOT - Con la toma fotográfica de Venusaur frente a una catarata se puede obtener seguramente una buena valoración. Foto: Nintendo/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

En 1999, Nintendo lanzó para su consola Nintendo 64 "Pokémon Snap", una de las secuelas más populares de la serie "Pokémon". Más de 20 años más tarde llega ahora "New Pokémon Snap", el título sucesor para Nintendo Switch. "New Pokémon Snap" tiene poco en común con el conocido principio de la serie. El objetivo no es coleccionar Pokémon y participar en luchas, sino sacar las mejores instantáneas de los pequeños monstruos en su hábitat natural. Una vez finalizado cada trayecto, las fotos tomadas durante el juego son calificadas por el profesor Espejo. En función de los resultados, cada instantánea puede recibir hasta cuatro estrellas. La valoración se basa en criterios como poses, tamaño, encuadre, orientación y presencia de otros Pokémon. Para obtener poses y actividades raras, se puede sobornar a las criaturas con una manzana de terciopelo, la Blanzana. Los orbes Lúmini, por otra parte, sirven a los jugadores para hacer que los Pokémon brillen e interactúen de formas especiales. Las fotos más vistosas reciben naturalmente la mejor evaluación. El principio de "New Pokémon Snap" no cambia mucho respecto a su predecesor de 1999. La gran diferencia es la posibilidad de compartir la experiencia a través de la red. En la edición de 2021, las fotos de estos pequeños monstruos, de aspecto tan simpático como absurdo, pueden editarse con filtros y efectos para luego ser subidas al servidor y competir así con las fotos de otros jugadores. "New Pokémon Snap" ofrece una alternativa relajada a los complejos juegos de rol de Pokémon, y permite a los jugadores disfrutar de sus personajes favoritos con funcionalidades tan simples como apuntar y disparar. "New Pokémon Snap" está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. dpa