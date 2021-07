TikTok prueba una nueva función que permitiría pagar por saludos de celebrities e influencers

TikTok, de la compañía Bytedance, prueba una función para comprar saludos de celebrities o influencers REUTERS/Mike Blake/File Photo

Tal como la plataforma Cameo que comercializa videos exclusivos y personalizados de celebrities y personalidades de internet, TikTok estaría probando una función paga que serviría para este mismo fin. Según BuzzFeed, la red social china está testeando una opción para solicitar y pagar videos a sus creadores influencers, por ejemplo.

Serían llamados “Shoutouts” (gritos) y permitirían a los usuarios solicitar un video usando la misma moneda en la aplicación que se puede usar hoy para dar propina a los usuarios durante los videos en vivo. Los creadores podrían establecer su propia tarifa para un video personalizado. Esta función está disponible en algunos mercados selectos, como por ejemplo, Turquía y Dubai.

Cuando se solicita el video, aparece una pantalla que explica cómo funciona todo. Se debe pagar antes de recibir el contenido, y el creador tendrá tres días para aceptarlo. Luego, la persona solicitante recibirá el video en sus mensajes directos en aproximadamente una semana.

Una captura de la opción de clips pagos en TikTok (Buzzfeed)

Aun no queda claro si los creadores deberán contar con determinada cantidad de seguidores para calificar para esta función. Tampoco se sabe si se ampliará a más mercados.

Los videos personalizados serán vistos por la red social china, para supervisar y evitar conductas inapropiadas. Esto hará que exista la posibilidad de que los clips tengan un pequeño delay hasta llegar a los destinatarios que compraron saludos.

Hoy, TikTok tiene una opción para generar ingresos a través de los videos. El fondo para creadores es una herramienta para que los usuarios ganen dinero por likes o visitas en su cuenta. Esta opción está disponible para usuarios mayores de edad, con más de 10.000 seguidores y con más de 100.000 visualizaciones en los últimos 30 días.

Cameo, la app precursora para saludos VIP

La imagen de la app furor en Hollywood en 2020: Cameo

Fue creada en 2017 y reconocida por la revista Time como una de las 50 compañías más geniales de 2018. La aplicación Cameo es un servicio que no se centra en la interacción de los usuarios con otras personas, sino que busca conectarlos con celebridades o influencers, a través de una pago.

Esta app sirve de “autógrafo digital” de actores, músicos, comediantes, atletas, políticos y otras figuras destacadas. El servicio, que recientemente fue valorado en más de USD 1.000 millones se ha utilizado durante años, pero se hizo popular durante la pandemia cuando gran parte de Hollywood cerró y la gente buscaba obsequios especiales para enviar a sus seres queridos en cuarentena.

En Cameo también se graban videos con fines benéficos. En la aplicación se pueden encontrar actores de series como “Better Call Saul” o “Grey’s Anatomy”, “Los Sopranos”, “Gilmore Girls”, “The Office” u otras.

En mayo de este año, el CEO de la compañía, Steven Galanis, dijo en una entrevista que el ex presidente Donald Trump podría unirse a la aplicación de video de celebridades. “Trump no ha hecho nada en nuestra plataforma para violar nuestros términos de servicio”, dijo, teniendo en cuenta los bloqueos que ha tenido el ex funcionario por conductas inapropiadas.

Redes sociales como Instagram y Facebook suspendieron a Trump luego de los acontecimientos de violencia en el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Twitter, por su parte, suspendió permanentemente la cuenta de Trump citando “el riesgo de una mayor incitación a la violencia”. A principios de este mes, la Junta de Supervisión de Facebook decidió mantener la suspensión de Trump de su plataforma. Y dijo que revisaría la decisión en seis meses.

Cameo tiene 40.000 “creadores” en su plataforma, en su mayoría son estrellas de televisión o deportistas. La aplicación ganó popularidad durante la pandemia cuando la mayoría de las estrellas del entretenimiento estaban sin trabajo.

