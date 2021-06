“La niña dorada de Hollywood”: el doodle de hoy le rinde homenaje a Shirley Temple

El doodle de Google de hoy le rinde homenaje a Shirley Temple

El doodle de Google de hoy le rinde homenaje a la actriz y cantante Shirley Temple, fallecida en 2014. Comenzó a trabajar en el mundo de las películas cuando era muy pequeña y pronto se convirtió en un ícono de la pantalla grande.

“ Temple no solo ayudó a millones de estadounidenses a superar las dificultades de la Gran Depresión como el principal atractivo de taquilla de Hollywood, sino que más tarde compartió su carisma con el mundo a través de su trabajo en las relaciones internacionales . En este día de 2015, el Museo de Historia de Santa Mónica inauguró Love, Shirley Temple, una exhibición especial que presenta una colección de sus recuerdos exóticos”, explica Google en su blog oficial.

Con sus característicos hoyuelos y rizos rubios cautivó al país cuando consiguió un papel en el musical de 1934 Stand Up And Cheer. (AFP)

Shirley Jane Temple nació el 23 de abril de 1928 en Santa Mónica, California, y comenzó a tomar clases de baile con apenas tres años. Según el New York Times, un agente de Hollywood descubrió a Temple en 1932, cuando tenía cuatro años y quedó seleccionada para un programa llamado Baby Burlesks. La pequeña lucía atractivos disfraces y tenía que imitar a sirenas de la pantalla grande tales como Marlene Dietrich, Mae West y Dolores Rio.

Shirley Temple comenzó a actuar a los 4 años

Con sus característicos hoyuelos y rizos rubios cautivó al país cuando consiguió un papel en el musical de 1934 Stand Up And Cheer. Temple protagonizó una docena de películas solo en 1934, incluida Bright Eyes, donde interpretó lo que se convirtió en una de sus rutinas más famosas “On the Good Ship Lollipop”. Con apenas seis años se convirtió en la primera estrella infantil en recibir un Premio de la Academia.

La actriz aseguró que no era fácil ser Shirley Temple. La revista People publicó un artículo en el que devalaron que la madre, le hacía 56 rizos perfectos en su cabello y antes de dormirse en vez de cuentos infantiles le leía el guion que tenía que aprenderse para el siguiente día. Según el medio, la menor repetía el diálogo hasta quedarse dormida. Llegada la mañana, Temple no sólo se sabía sus líneas, sino que también se aprendía las de sus compañeros.

En 1942, el talento sin precedentes de Temple saltó de la pantalla grande a las ondas de radio como la estrella de “Junior Miss”, una comedia de radio sobre una adolescente que crecía en la ciudad de Nueva York.

Shirley Temple con su hija, nieta y bisnieta

En sus memorias, tituladas Child Star (Estrella Infantil), Temple reveló que un productor de MGM -conocido por recibir favores sexuales a cambio de papeles en sus filmes-, se bajó los pantalones y expuso sus partes íntimas durante una primera reunión con la actriz, en 1940. Ella tenía apenas 12 años. En shock por la situación y sin entender qué ocurría simplemente se paralizó y sonrió. El hombre enojado la sacó de su oficina.

Continuó protagonizando películas durante su adolescencia y, a los 22 años, se retiró de la industria del cine como un ícono de Hollywood. En 1958, Temple narró Shirley Temple’s Storybook, una serie de televisión para niños que adaptaba historias familiares, a veces incluso filmadas en vivo. Esta breve antología marcó su incursión final en el entretenimiento estadounidense y el comienzo de su transición al servicio público.

Shirley Temple dejó el mundo del espectáculo a los 22 años

Temple fue nombrada representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en 1969. Su carrera en política incluyó su dedicado ambientalismo, representando a su nación en 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. En reconocimiento por sus logros diplomáticos, que incluyeron ser embajadora en Ghana y convertirse en la primera jefa de protocolo del Departamento de Estado, fue nombrada Oficial Honoraria del Servicio Exterior en 1988. En 2006, el Screen Actors Guild le otorgó a Temple su Lifetime Achievement Award, el mayor honor de la organización.

