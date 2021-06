Iratxe Gómez, la voz de Siri en español: “Me enteré por TV que me habían elegido”

Iratxe Gómez es locutora y docente de español e inglés (Ig: iratxegomezsiri)

La mujer que la da voz a Siri en español se llama Iratxe Gómez y es vasca. Anoche estuvo de visita en el programa de televisión El Hormiguero, que se emite por Antena 3, en España, y contó que además es la voz del GPS y que se desempeña como docente de lengua española e inglés en un instituto. “Imagínate la carita de mis niños cuando se empiezan a portar como hacen los adolescentes a esa edad y digo: `si seguís ignorando mis indicaciones vais a suspender todos´”, dijo, entre risas.

No es la primera vez que Iratxe cuenta su historia. Se le han hecho varias entrevistas a lo largo de los años en la cual develó, por ejemplo, que se enteró por casualidad que ella era la voz de Siri.

“ En el año 2013 me marché a vivir a China con mi marido y con mi hijo, y viendo un programa de televisión, salía el mago Pop haciendo un truco con un iPhone, y al final era la voz de Siri quien daba el resultado . Ahí fue cuando yo descubrí que mi voz era la de Siri, pero nadie me lo había contado”, dijo en una entrevista que le hizo en febrero de 2021 La Voz de Galicia.

Allí contó que en 2006 trabajaba en una empresa de call center en la cual surgió la posibilidad de usar conversores de texto a voz. Ella notó que había fallas, así que decidió corregirlas y envió las modificaciones a la empresa desarrolladora de ese sistema. Como les gustó su trabajo, la contrataron para que continuara haciendo mejoras a la máquina. Así fue que estuvo haciendo grabaciones para ellos que luego fueron vendidas a Apple, pero esto último ella nunca lo supo. Por eso se enteró de que era la voz del sistema cuando se oyó un tiempo después a través del programa de televisión.

Esas grabaciones, que luego “le dieron vida” a la versión española de Siri, implicó muchas horas de trabajo. Fueron unas 3 semanas de pasar en un estudio de 4 a 6 horas diarias repitiendo una frase tras otra hasta llegar a un total de 11.500 expresiones grabadas. Luego se continuó con diferentes fases de desarrollo, según contó en programa de TV El Hormiguero. Se convirtió en Siri por primera vez en el iPhone 5.

Así como se enteró de casualidad que era la voz de Siri también se enteró por casualidad que ya fue reemplazada. “Esto sigue en desarrollo, pero por lo visto me jubilaron. Me enteré de que era Siri porque lo vi en televisión y me enteré de que había dejado de ser Siri porque mi prima se compró otro iPhone”, contó anoche en el programa.

Entrevistada en 2017 en un programa del EITB Radio Televisión Pública Vasca dijo que a veces aprovecha su voz para hacerse pasar por un contestador automático cuando, por ejemplo, algunos vendedores la llaman para ofrecerle productos o servicios. “Hasta puedo ofrecer opciones: si quieres que te pase con mi madre, pulsa 1″, se la oye contar jocosa.

También dijo que como locutora tuvo que hacer algunos trabajos inesperados como cuando una vez tuvo que grabar todas las indicaciones de un vehículo (desde GPS, indicaciones para estacionar, luces o hasta alertas por falta de combustible) con voz sensual porque así lo requirió un futbolista que quiso adaptar la voz por default que traía el sistema grabado en su auto.

Probablemente queden muchos desafíos por venir, lo cierto es que su trabajo como locutora le permite salirse de la rutina y no deja de ser una gran oportunidad para sorprenderse por lo que pueda llegar a venir.

