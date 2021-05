Tinder sumará alertas para que los usuarios piensen dos veces antes de enviar mensajes con lenguaje inapropiado

Tinder comenzó en un campus universitario en 2012 y hoy es la aplicación más popular de citas, disponible en 190 países (Foto: Reuters)

Tinder quiere terminar con los mensajes ofensivos y comportamientos inapropiados dentro de la app de citas. Ha desarrollado una nueva función denominada “Are you sure?” (¿estás seguro?) que envía alertas en tiempo real a los usuarios para pensar acerca del contenido que enviarán a otra persona, antes de hacerlo.

Según explicó la app en un comunicado oficial, la función está basada en inteligencia artificial para reconocer palabras dañinas y advertir sobre el potencial resultado ofensivo que podría tener un mensaje. Así, la función invita a pensar dos veces antes de enviar un mensaje.

No es la primera función de este estilo que lanza Tinder. Existe “Does This Bother You?” (¿Esto te molesta?), que sirve para que personas que son víctimas de conductas inapropiadas dentro de la app adviertan al servicio de citas de eso.

Desde la aplicación señalaron que los primeros resultados de estas funciones demuestran que intervenir correctamente puede ser realmente significativo para cambiar el comportamiento y construir una comunidad en la que todos sientan que pueden ser ellos mismos. Esto ha contribuido a más coincidencias y conversaciones más largas durante el el año más activo de la aplicación hasta ahora.

Cómo funciona “¿Estás seguro?”

Según sostuvo Tinder, la función ¿Estás seguro?” (o AYS, como la llaman también) ya ha reducido el lenguaje inapropiado en los mensajes enviados en más del 10% en las primeras pruebas. Utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar lenguaje dañino e interviene de manera proactiva para advertir a quien envía un mensaje que su contenido puede ser ofensivo, pidiéndole que haga una pausa antes de presionar enviar.

La IA se creó en base a lo que los miembros de la app han informado en el pasado y continuará evolucionando y mejorando con el tiempo. Los primeros resultados muestran que las funciones de reducción de daños de Tinder estarían creando un entorno mejor para sus usuarios.

“Las palabras son tan poderosas como las acciones, y hoy estamos adoptando una posición aún más firme respecto de que el acoso no tiene lugar en Tinder”, dijo Tracey Breeden, directora de seguridad y defensa social de Match Group, compañía propietaria de la app. “Los primeros resultados de estas características nos muestran que una intervención realizada de manera correcta puede ser realmente significativa para cambiar el comportamiento y construir una comunidad en la que todos puedan ser quienes quieren ser”, añadió.

Tinder comenzó en un campus universitario en 2012 y hoy es la aplicación más popular de citas, disponible en 190 países y en más de 40 idiomas. Según datos oficiales ha sido descargada más de 430 millones de veces.

Usar las apps de citas como campaña de vacunación

La Casa Blanca se ha asociado con la empresa Match Group Inc para promover las vacunas contra el COVID-19 en sus aplicaciones de citas en línea como Tinder, OkCupid y Hinge. Según un comunicado enviado esta semana, las campañas en las apps se lanzarán en las próximas semanas y se extenderán hasta el 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos.

El presidente Joe Biden se ha fijado el objetivo de vacunar al 70% de los adultos estadounidenses con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para esa fecha. Para cumplir con el objetivo, la Casa Blanca anunció también asociaciones con los servicios de transporte Uber y Lyft a principios de este mes.

Match dijo que sus campañas incluirán información sobre dónde encontrar los centros de vacunación, así también como otras nuevas características de la aplicación, como insignias de perfil para indicar el estado de vacunación de los usuarios.

