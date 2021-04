Apple prepara nuevos parlantes inteligentes HomePod

Apple lanzó su HomePod Mini en 2020

Apple trabaja en nuevos dispositivos HomePod. Uno de ellos sería un modelo que combinará un AppleTV con un parlante con cámara para funciones de videoconferencia, junto con un altavoz con pantalla táctil.

La compañía está desarrollando nuevos dispositivos para el hogar inteligente, que incluirá con nuevo parlante inteligente de gama alta con display táctil para competir en el mercado con Nest Hub de Google y Echo Show de Amazon.

Este dispositivo combinaría la tecnología de iPad con la que HomePod, según anticipó Bloomberg. Tendría también una cámara para poder realizar videollamadas e incluso un componente robótico para mover la pantalla siguiendo el movimiento del usuario.

Los trabajos de Apple incluyen un segundo parlante, en este caso con funciones integradas de AppleTV y también una cámara para videollamadas y otras funciones para el hogar inteligente, según las fuentes consultadas.

El dispositivo ofrecería funciones estándar de Apple TV, como permitir ver videos y jugar videojuegos, además de usos de altavoces inteligentes, como reproducir música y usar el asistente digital Siri de Apple.

El desarrollo de ambos productos se encuentra en sus primeras etapas, con lo cual la compañía podría decidir no lanzar ninguno de ellos o hacerles grandes modificaciones, tal como se menciona en el artículo. No sería la primera vez que esta empresa, como la gran mayoría del sector, trabaja en ideas conceptuales que no terminan saliendo al mercado.

Imagen de archivo del logo de Apple afuera de su tienda en el centro de Milán, Italia. 23 de octubre, 2018. REUTERS/Stefano Rellandini

Cabe señalar que en marzo Apple descontinuó su HomePod de gama alta, en tanto que el año pasado lanzó el HomePod Mini que ha tenido mayor éxito de ventas, probablemente por tener un valor más económico. Por otra parte, el Apple TV no se actualizó en los últimos tres años.

Tal como recuerda Mark Gurman en el mencionado artículo, la empresa Apple combinó sus grupos de ingeniería HomePod y Apple TV en 2020. Además unificó el software subyacente que se ejecuta en ambos dispositivos. Esto bien podría identificarse como un indicio de que el gigante de Cupertino busca avanzar en un dispositivos que, como se mencionó, combine aspectos de ambos productos.

iPhone plegable

Otro proyecto en el que la empresa está trabajando y sobre el cual se viene rumoreando hace rato es un iPhone plegable, algo que las principales compañías de la competencia ya sacaron hace unos años.

La empresa con sede en Cupertino, California, ha desarrollado prototipos de pantallas plegables para pruebas internas, pero no ha consolidado sus planes de lanzar un iPhone plegable todavía. El trabajo de desarrollo no se ha expandido más allá de una pantalla, lo que significa que Apple aún no tiene prototipos de teléfonos completos en sus laboratorios, según una persona familiarizada con el proyecto, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

De igual forma que el Galaxy Fold de Samsung, el Motorola Razr y otras ofertas de compañías chinas como Huawei, el iPhone plegable permitiría a Apple fabricar un dispositivo con una pantalla más grande en una versión más cómoda de transportar.

SEGUIR LEYENDO: