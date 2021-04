Cada vez más personas buscan colaborar con hackers en “el lado oscuro de internet” para ganar dinero

La internet que todos conocemos es solo la punta del iceberg de la gran red global

Investigadores de Check Point Research detectaron un aumento del número de candidatos que ofrecen ayuda a los ciberdelincuentes en la darknet y en los foros de hacking. Esta tendencia, que comenzó a surgir a fines de 2020 y sigue en aumento y la compañía aduce que esto se debe al incremento del desempleo y la caída de la economía en general.

En un contexto de adversidad, algunos usuarios optan por ofrecer sus servicios en la darknet, tal como se conoce al fragmento de internet que no es visible para los motores de búsqueda y requiere el uso de navegadores anónimos para poder acceder a ella. Es un espacio donde cibercriminales comercian software malicioso y datos robados.

Cabe señalar que si bien este fragmento del ciberespacio funciona como un mercado negro de internet y suele estar relacionado con transacciones de drogas, armas cibernéticas y falsificaciones, no todo lo que se encuentre en la darknet es ilícito per se. También es un sitio que puede ser elegido por algunos usuarios que buscan cuidar su privacidad al máximo sin que eso implique quieren realizar algún tipo de delito.

Para entender de qué se trata exactamente el “lado oscuro” de la red o darknet hay que hacer ciertas distinciones. La web superficial hacer referencia a los contenidos web que están indexados por los motores de búsqueda convencionales. Esto conforma apenas un 10% de lo que está en la red. Se estima que hay un 90% o más que no es accesible a través de los buscadores habituales . Todo eso conforma la deep web, dentro de éste ecosistema hay archivos, páginas protegidas por contraseñas, páginas de formulario, contenido no HTML (es decir contenido textual en archivos multimedia, con extensiones zip, exe, etc), contenido protegido con Captcha, correos guardados en los servidores del proveedor. Hay miles de motivos por los cuales un contenido puede no estar indexado.

A su vez, dentro de la deep web, hay una pequeña porción conocida como la dark web. Es decir que l a deep web contienen la dark web pero no son sinónimos. La dark web está intencionalmente oculta de los motores de búsqueda habituales: tienen direcciones IP enmascaradas . La dark web existe en darknets, que son redes que se superponen a la web pública y a la cual se puede acceder por medio de programas específicos como Freenet, ZeroNet o TOR, que es el más popular. Como ya se mencionó, si bien la dark web puede ser un espacio para el desarrollo de actividades criminales, ese anonimato también es empleado como refugio para disidentes políticos o personas perseguidas por regímenes represivos.

Los investigadores notaron un incremento de usuarios que ofrecen sus servicios para ayudar a realizar ciberdelitos a cambio de dinero. Identificaron que se publican entre 10 y 16 anuncios nuevos al mes en determinados foros de hacking. Incluso puntualizan que un usuario destaca en su perfil que está “en casa las 24 horas del día” a causa de la pandemia. Y añade que está “activo al menos 10 horas al día” y disponible para trabajar con “quien responda”.

Avisos donde usuarios se ofrecen colaborar en foros de hacking (Check Point Research))

“Normalmente, dentro del mercado de la darknet y de los foros de hacking, son los ciberdelincuentes los que ofrecen puestos de trabajo a los que están interesados en solicitarlos. Sin embargo, parece que las reglas han cambiado. Desde principios de 2021, se ha observado un aumento en el número de individuos que toman la iniciativa de enviar sus propios anuncios en busca de trabajo”, destaca la consultora en un comunicado difundido.

El trabajo remoto y la digitalización acelerada implicó un incremento de la potencial superficie de ataque. Esto también explica por qué subieron tanto los ciberdelitos. Según datos de Forcepoint, el phishing registró un aumento de 600% en 2020. La industria financiera fue una de las más afectadas de América Latina, con un 71% de los ataques registrados desde inicios de la pandemia hasta fines del año pasado.

“Casi nunca nos encontramos con personas que buscan trabajos ilegales en la darknet y en los foros de hacking. Por eso, cuando empezamos a ver ofertas de trabajo para ayudar a cibercriminales en actividades delictivas, nos ha alarmado y sorprendido. La gente que se ofrece a trabajar para los ciberdelincuentes nos expone a todos a un mayor peligro. En consecuencia, decidimos seleccionar un puñado de foros de hacking para realizar un seguimiento minucioso durante estos últimos meses. Así, fue como descubrimos que el número de publicaciones de solicitantes de empleo crecía de forma sistemática en esos foros. En otros foros de hacking de la red oscura, también creemos que la tendencia es la misma”, señaló Oded Vanunu, jefe de investigación de vulnerabilidades de producto en Check Point.

SEGUIR LEYENDO: